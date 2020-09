03.09.2020 18:27 Uhr

Corona am Set? „The Batman“-Dreh soll schon wieder pausieren

Am "The Batman"-Set soll es einen positiven Corona-Fall gegeben haben. Bedeutet dies eine weitere Zwangspause der Dreharbeiten?

Die Dreharbeiten zu Robert Pattinsons (34, „Twilight“) neuem Film, „The Batman“, scheinen unter keinem guten Stern zu stehen. Wie die britische „Daily Mail“ von einem namentlich nicht genannten Insider vor Ort erfahren haben will, stünden die Arbeiten am Set erneut still. Der Grund: Ein Crew-Mitglied sei angeblich positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Uns allen wurde gesagt, dass wir der Arbeit bis auf weiteres fernbleiben sollen“, wird der Insider zitiert. Er rechne damit, dass die Dreharbeiten im Studio von Warner Bros. in Hertfordshire nahe London „frühestens in zwei Wochen“ wieder aufgenommen würden. Die bislang nicht offiziell bestätigte Zwangspause habe „Chaos in den Zeitplan gebracht“.

Set-Rückkehr von kurzer Dauer

Besonders ärgerlich: Die Arbeiten am „The Batman“-Set wurden erst Anfang dieser Woche fortgesetzt, nachdem sie aufgrund der Corona-Pandemie seit März pausieren mussten. Ob der Film mit Pattinson in der Hauptrolle des Bruce Wayne alias Batman dennoch wie geplant im Herbst 2021 Premiere feiern wird, ist bislang nicht bekannt.

(cos/spot)