Corona-Fall in Schule: Leonor von Spanien in Quarantäne

Erst am Mittwoch hatte die Schule für Kronprinzessin Leonor von Spanien wieder begonnen, nun muss die ganze Klasse in Quarantäne. Eine Mitschülerin wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Schulklasse von Leonor von Spanien (14) steht seit Freitag unter Quarantäne. Das berichtet unter anderem „El Pais“. Eine Klassenkameradin der Kronprinzessin war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, heißt es. Sie hat sich offenbar im familiären Bereich angesteckt. Für Leonor hatte erst am Mittwoch der Unterricht an der Schule Santa María de los Rosales in Madrid begonnen.

Das Königshaus versicherte der Zeitung zufolge in einer Erklärung, dass Leonor und ihre Schwester Sofía (13), die am Freitag ihren Schulstart hatte, alle Vorschriften befolgen werden. Laut Medienberichten werden die beiden Töchter von Letizia von Spanien (47) und König Felipe VI. (52) 14 Tage zu Hause bleiben.

