29.01.2021 15:19 Uhr

Corona-Impfung im Auto: Sir Anthony Hopkins ist erleichtert

Schauspieler Anthony Hopkins hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Der 83-Jährige teilte ein Video des besonderen Moments.

Der britische Schauspieler Sir Anthony Hopkins (83, „Das Schweigen der Lämmer“) wurde in Los Angeles gegen das Coronavirus geimpft. Er teilte mit seinen Followern auf Twitter und Instagram ein Video, mit dem der besondere Moment festgehalten wurde. „Danke, CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, und meine liebe Freundin, Dr. Maria Teresa Ochoa. Licht am Ende des Tunnels, nach einem Jahr selbst auferlegter Quarantäne“, schrieb Hopkins dazu.

Im Video sitzt der Schauspieler vorbildlich mit Schildmaske und einem zusätzlichen Mund-Nasen-Schutz im Auto, während die Ärztin ihm die Spritze am rechten Oberarm verabreicht. Ende 2020 feierte Hopkins einen besonderen gesundheitlichen Meilenstein: Am 29. Dezember, zwei Tage vor seinem 83. Geburtstag, betonte der britische Oscarpreisträger, 45 Jahre ohne Alkohol zu leben.

In einem Twitter-Video sprach er dazu über seine schlimme Trinksucht, ohne die er heute ein „großartiges“ Leben habe. Am Ende des „harten Jahres“ 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie für viele Menschen „voll von Kummer und Traurigkeit“ gewesen sei, hatte er noch eine weitere Botschaft für junge Menschen in petto. Er selbst habe als trockener Alkoholiker durchaus „schlechte Tage“ erlebt und „einige Anflüge von Zweifeln“ gehabt. Aber: „Heute ist das Morgen, wegen dem ihr euch gestern so gesorgt habt.“

(jom/spot)