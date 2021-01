Corona-Impfung stimmt Steve Martin nachdenklich

17.01.2021 21:52 Uhr

Schauspieler Steve Martin hat seine erste Corona-Impfung erhalten. Er ist glücklich, hat aber auch eine schlechte Nachricht zu verkünden.

Schauspieler und Komiker Steve Martin (75, „Im Dutzend billiger“) hat seinen Fans sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht zu überbringen. Bei Twitter verkündete er am Sonntag öffentlich: „Ich wurde gerade geimpft!“ Dies sei die gute Nachricht. Die schlechte: „Ich wurde geimpft, weil ich 75 Jahre alt bin.“

Doch Spaß beiseite. Der Schauspieler zeigte sich für die erhaltene Corona-Impfung dankbar. Der Impftermin in New York City, für den er sich online angemeldet habe, sei „von der US-Armee und der Nationalgarde perfekt organisiert“ gewesen, schrieb Martin. Sein Schlusswort: „Danke an alle und danke an die Wissenschaft.“

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science.

— Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2021