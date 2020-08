15.08.2020 14:26 Uhr

Corona in den USA: Matthew McConaughey ist entsetzt

Die Corona-Krise politisiert und spaltet. Dieser Meinung ist der US-Schauspieler Matthew McConaughey, der sich in einem Interview mit einem bekannten Virologen aussprach.

Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (50, „Interstellar“) hat in einem Videointerview mit dem US-Virologen Anthony Fauci (79) beklagt, dass die Corona-Krise in den USA zu sehr politisch instrumentalisiert würde.

McConaughey ist voller Wut

„Wie viele andere auch, bin ich desillusioniert, ehrlich gesagt sogar voller Wut darüber, wie Covid politisiert wurde“, sagte McConaughey in einem rund 40-minütigen Gespräch in seinem Instagram-Kanal. Auf der Suche nach Orientierung würden sich zu viele Menschen an die Meinungen des rechten und linken Randes klammern, ergänzte er.

Auch interessant:

Herdenimmunität ist der falsche Weg

Fauci warnte in dem Gespräch davor, auf Herdenimmunität zu setzen. Besonders in den USA mit einem erhöhten Anteil an Übergewichtigen und damit verbundenen Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck würde dies die Risiken einer Covid-Erkrankung deutlich verschärfen. „Wenn alle das Virus bekämen, würden sehr viele Menschen sterben“, sagte Fauci.

Galerie

Was ist Herdenimmunität?

Herdenimmunität bezeichnet in der Epidemiologie eine indirekte Form des Schutzes vor einer ansteckenden Krankheit. Der entsteht wissenschaftlich gesehen, wenn ein hoher Prozentsatz einer Population bereits immun geworden ist, so dass sich die Ausbreitungsmöglichkeiten des Erregers innerhalb der Population insgesamt vermindern.

Daraus soll sich quasi indirekt ein erhöhter Schutz auch für die nicht-immunen Individuen entwickeln.

Matthew McConaughey: Seine 10 besten Filme

1996: Die Jury

1997: Amistad

2006: Sie waren Helden

2008: Tropic Thunder

2012: Magic Mike

2012: The Paperboy

2013: Dallas Buyers Club

2013: The Wolf of Wall Street

2018: White Boy Rick

2019: The Gentlemen

© dpa-infocom, dpa:200815-99-177475/2, KT