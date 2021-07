Corona-Kontakt: Herzogin Kate befindet sich in Selbstisolation

05.07.2021 12:31 Uhr

Nachdem Herzogin Kate Kontakt zu einer Person hatte, die im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befindet sie sich nun in Selbstisolation.

Herzogin Kate (39) hat sich in Selbstisolation begeben, nachdem sie darüber informiert worden war, dass sie einen Corona-Kontakt hatte. Das meldet Royal-Berichterstatterin Rebecca English auf ihrem Twitter-Account.

„Letzte Woche kam die Herzogin von Cambridge in Kontakt mit jemandem, der anschließend positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ihre Königliche Hoheit verspürt keine Symptome, befolgt aber alle relevanten Regierungsrichtlinien und isoliert sich selbst zu Hause“, heißt es im ersten Tweet.

Last week The Duchess of Cambridge came into contact with someone who has subsequently tested positive for COVID-19.

Her Royal Highness is not experiencing any symptoms, but is following all relevant government guidelines and is self-isolating at home.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) July 5, 2021