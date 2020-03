Corona-Krise: Dieser Mann fordert Kylie Jenner auf, aktiv zu werden!

Kylie Jenner wurde von Jerome Adams, Surgeon General of the United States (deutsch: General-Sanitätsinspekteur der Vereinigten Staaten), dazu aufgefordert, sich bei ihrer enormen Reichweite bei Instagram an ihre 166 Millionen Follower zu wenden, um die Ausbreitung des Coronavirus unter den sogenannten Millennials einzudämmen.

Facharzt und Surgeon General Jerome Adams sagte in einem Fernsehinterview, dass die 22-Jährige Fast-Milliardärin eine „Coronavirus-Heldin“ werden könnte, indem sie ihren Fans auffordert, sich selbst unter Quarantäne zu stellen. Der „Keeping With The Kardashians“-Star wurde auserwählt, nachdem Adams bei „Good Morning America“ sagte: „Wir müssen unsere Social-Media-Influencer dazu bringen, den Leuten klarzumachen, dass die Lage ernst ist“.

Er fügte hinzu: „Es ist absolut ernst. Menschen sterben. Was ich wirklich glaube: wir müssen unsere Influencer zur Hilfe holen. Wir müssen Kylie Jenner holen.“

„Das Corona-Virus ist echt!“

Der Reality-Star hat daraufhin die Initiative ergriffen und den „Influencer-Coronavirus-Stab „übernommen. Jenner fordert ihre Fans auf Instagram auf, sich selbst zu isolieren und bis auf weiteres zu Hause zu bleiben. Kylie sagte in ihrer Story: „Hey Leute. Glückliche Selbstquarantäne! Ich weiß, dass ich bereits täglich daran erinnert habe, wie wichtig es im Moment ist, soziale Distanzierung und Selbstquarantäne zu üben. Ich mache das an meinem neunten Tag. Das Coronavirus ist eine echte Sache“.

Und weiter: „Ich habe heute Morgen dem Chirurgen Jerome Adams zugehört. Obwohl ich bereits meine täglichen Erinnerungen an euch gemacht habe, hat er mich definitiv noch mal extra ermutigt. Deswegen rede ich hier noch mal mit euch, damit ihr mich richtig sehen und hören könnt.“

Wer ist Vizeadmiral Adams?

Die Schmink-Mogulin erinnerte ihre Follower noch einmal eindringlich daran, drinnen zu bleiben. „Praktiziert soziale Distanz mit Selbstquarantäne.“ Saudämlich: Ihr Aufruf ist nach 24 Stunden aus ihrer Story schon wieder verschwunden!

Adams wurde 2017 von Präsident Donald Trump für das Amt des Surgeon General of the United States nominiert. Die Amtsübernahme erfolgte am 5. September 2017. Als Surgeon General of the United States steht er im Rang eines Vizeadmirals.