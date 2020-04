Coronavirus: Boris Johnson auf Intensivstation verlegt

Lange Zeit hat er das Coronavirus nicht ernstgenommen, nun hat es ihn offenbar schwer erwischt. Der britische Premierminister Boris Johnson wurde auf die Intensivstation verlegt.

Briten-Premier Boris Johnson wurde einem Bericht des Senders BBC zufolge am Montagabend auf eine Intensivstation verlegt. Sein Zustand habe sich im Laufe des Tages verschlechtert, heißt es. Gegen 22.30 Uhr meldete die BBC, der Ministerpräsident „sei noch bei Bewusstsein“.

Vor zehn Tagen war Johnson positiv auf das Virus getestet worden, am Sonntagabend war ihm von seinem Arzt geraten worden, sich in ein Krankenhaus zu begeben. Noch am heutigen Nachmittag hatte der 55-Jährige getwittert, es gehe ihm gut. Laut Londoner „Times“ müsse Johnson mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden, er weise typische Corona-Symptome auf, darunter auch Husten und Fieber.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020