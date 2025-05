Musik Country-Star Kelsea Ballerini ‚braucht eine Pause‘

Kelsea Ballerini - February 2023 - 65th GRAMMY Awards - LA - Getty IMages BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin war zuletzt nonstop unterwegs. Diesen Sommer will sie vom Gaspedal runtergehen.

Kelsea Ballerini will im Sommer herausfinden, „was als Nächstes kommt“.

Die Country-Pop-Sängerin beendete ihre Konzertreihe ‚Kelsea Ballerini Live on Tour‘ im April und plant nun eine längere Pause von der Musikindustrie, bevor sie sich ihrer nächsten Herausforderung widmet.

Kelsea – die Anfang des Jahres auch ihr Debüt als Coach bei der US-Castingshow ‚The Voice‘ gab – gestand in der Sendung ‚Today with Jenna and Friends‘: „Ich brauche eine Pause! Und das konnte ich bisher noch nie sagen, aber ich glaube wirklich, es ist an der Zeit, mal auf die Bremse zu treten, herauszufinden, was als Nächstes kommt, einen Sommer zu haben.“

Die Musikerin freut sich auf bodenständige Freizeitaktivitäten wie Ausflüge an den Strand, das Kochen neuer Gerichte und Zeit mit ihren Hunden. „Das ist so in etwa mein Plan“, erklärte sie. Kelsea merkte an, dass ihre Pläne oft durch unerwartete Ereignisse und neue Karrierechancen durchkreuzt werden. „Ich bin sehr offen für alles, was sich ergibt“, betonte sie.

Außerdem verriet die 31-Jährige, dass sie ihre Zeit bei ‚The Voice‘ sehr genossen habe. Die ‚Half of My Hometown‘-Interpretin sagte rückblickend: „Meine erste Arena-Tour zu beenden, meine erste Zeit bei ‚The Voice‘ – das war einfach eine wunderschöne Phase, in der ich Dinge getan habe, die außerhalb meiner Komfortzone liegen und größer waren als alles, was ich bisher gemacht habe. Und es war wirklich erfüllend. Ich liebe es, in diesem Stuhl zu sitzen.“