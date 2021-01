12.01.2021 19:00 Uhr

“CoupleChallenge“: Daniele Negroni landet nach Wutausbruch im Krankenhaus

Nach mehreren Ausrastern hat es sich Daniele Negroni mit den anderen Campern verschätzt. In dieser Woche sollte sich entscheiden, ob der Sänger die Truppe weiterhin aufmischen wird oder ob er stattdessen nach Hause fahren muss.

Vorsicht Spoiler zu Folge 7. Bei “CoupleChallenge“ hat sich der sonst so zahme Daniele Negroni (25) zuletzt nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt. Nachdem der Sänger zunächst mit Radiomoderatorin Anna aneinandergeraten ist, wütete er anschließend gegen das Produktionsteam. Als das zweifelsfrei belegen konnte, dass der ehemalige DSDS-Finalist in der vorherigen Challenge geschummelt hat, wurde der nämlich fuchsteufelswild, fegte wie ein Drache durch das Camp und spuckte nicht jugendfreie Beleidigungen gegen alle Verantwortlichen hinter der Kamera aus.

Wer darf bleiben?

Wer an Karma glaubt, würde wohl behaupten, dass der 25-Jährige in dieser Woche die Quittung für sein fragwürdiges Verhalten kassiert hat. Nach seiner Mogelei in Folge sechs ging es für Daniele und seine Laura nun nämlich direkt in die Exit-Challenge. Als Gegner standen Melody Haase und Xenia von Sachsen auf dem Papier.

Melody und Xenia verspielen Vorsprung

Nachdem sich die Girls zunächst einen soliden Vorsprung ausbauen konnten, wurde am Ende dann so viel gegackert und gelacht, dass Daniele und seine Laura schließlich die Führung übernahmen. Vom Siegeswillen getrieben schlug Daniele wie ein Wilder auf den Betonklotz ein, in dem der letzte Schlüssel eingemauert war. Dass in seinen zierlichen Ärmchen so viel Kraft steckt, hätte ihm wohl kaum keiner zugetraut.

Daniele platzt der Kragen

Half am Ende aber alles nichts, denn da das Paar zuvor zwei Hinweise geöffnet hat, waren es die beiden Strafminuten, die Daniele Negroni und Laura kurz vor dem Buzzer den Sieg gekostet haben. Damit platzte nicht nur der Traum von den 100.000 Euro Siegprämie, sondern auch mal wieder Danieles Kragen. “Ihr könnt mich alle mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen?“, wiederholte er die Frage, die er fast schon obligatorisch immer dann stellt, wenn ihm was gewaltig gegen der Strich geht.

Krankenhaus anstatt Abschied

Nachdem er seinen Frust zunächst an einer Tür ausgelassen hatte, ging es für den Sänger und die Tätowiererin allerdings nicht mehr zurück ins Camp, um sich von den anderen zu verabschieden. Grund hierfür war aber nicht Danieles Wutausbruch, sondern eine Verletzung an der Hand, die er sich während der Challenge zugezogen hatte.

Laura übernimmt ausnahmsweise das Reden

Statt persönlich verabschiedete sich die sympathische Laura anschließend per Video-Botschaft im Namen von beiden. Doch damit nicht genug, denn die sonst so schweigsame Beauty hatte noch eine Botschaft loszuwerden, mit der wohl keiner der Couples gerechnet hätte: eine Entschuldigung von Daniele, der die Teilnehmer wegen seines explosiven Auftretens um Verzeihung bitten wollte. An dieser Stelle wäre der 25-Jährige aber wohl besser beraten gewesen, sich nach medizinischer Behandlung einfach persönlich zu melden, anstatt seine Freundin vorzuschicken.

Anna und Tatjana gehen freiwillig

Mit Danieles Auszug kehrte ins Camp eine bisher nicht da gewesene Harmonie zwischen den Couples ein. Selbst Team Melody bzw. Xenia und Anna und Freundin Tatjana haben sich dazu entschlossen, den Zickenkrieg an den Nagel zu hängen. Langweilig wurde es aber dennoch nicht. Kurz danach entschlossen sich die Radiomoderatorin und ihre TikTok-Freundin nämlich völlig überraschend dazu, das Camp freiwillig zu verlassen. Was war denn jetzt schon wieder vorgefallen?

Kurzer Abschied

Auch hier handelte es sich um einen medizinischen Notfall, denn Anna wurde von starkem Fieber geplagt, weswegen Tatjana verkündete: “Wir werden das Camp verlassen. Wir wollen nach Hause, das habe ich für uns beschlossen.“ Nach einer kurzen, kühlen Verabschiedung waren die beiden sonst so aufgedrehten Berlinerinnen dann weg. Dagegen war Lauras Video-Botschaft fast schon emotional.

Dieses Paar bekommt eine zweite Chance

Der freiwillige Auszug kam den verbleibenden Couples mehr als gelegen und so haben sich die restlichen Boys und Girls voreilig in trügerischer Sicherheit gewogen, dem Sieg damit ein Schritt näher gekommen zu sein. Die zuvor ausgeschiedenen Siria Campanozzi und Davide Tolone sorgten aber nur wenige Minuten später vor bittere Enttäuschung, denn als Ersatz für Anna und ihrer TikTok-Freundin wurden die beiden zurück ins Camp geworfen. Ob die Influencer ihre zweite Chance nutzen werden?

Die neuen Folgen von “CoupleChallenge“ erscheinen immer dienstags um 00.00 bei TVNOW.

