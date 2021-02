09.02.2021 21:45 Uhr

„CoupleChallenge“-Gewinnerin Melody Haase schiebt sich Lolli in die Vagina

Sie hat was?! Ja du hast richtig gelesen: Melody Haase bietet ihren OnlyFans-Followern jetzt ganz speziellen Content – Marke süß und sexy...

Auch auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Melody Haase (27) immer wieder gerne ihre vom Beauty-Doc geschaffenen Kurven. Seit einiger Zeit bekommen ihre Fans auf ihrem OnlyFans-Account allerdings noch viel mehr von der Ex-DSDS-Teilnehmerin zu sehen…

„Ich habe ihn genau da hingesteckt, wo ihr denkt“

Neben zahlreichen Auftritten in Reality-TV-Formaten, verdient Melody ihr Geld auf OnlyFans, einer Bezahlplattform für meist pornöse Inhalte. In ihrer Instagram-Story gibt der Kurvenstar jetzt einen Einblick, was für Videos ihre Abonnenten auf ihrem Kanal erwarten können. „OnlyFans kennt diesen Lolli! Ja, ich habe ihn genau da hingesteckt, wo ihr denkt“, schreibt die „CoupleChallenge“-Gewinnerin zu einem Bild, auf dem sie einen Lolli lutscht. Hoffentlich nicht der gleiche Lutscher…

Sie war schon wieder beim Beauty-Doc

Um ihren OnlyFans-Abonnenten so einiges an heißem Content zu bieten, hat sich Melody vor Kurzem erneut unters Messer gelegt. Zum dritten Mal hat sie sich ihre pralle Kehrseite vom Beauty-Doc vergrößern lassen. Dafür unterzog sie sich wieder einem Brazilian Butt Lift, bei dem unliebsames Fett zum Beispiel aus Bauch oder Beinen in den Po gespritzt wird. Auf Instagram bekommen ihre Fans jetzt das Ergebnis präsentiert. Der Reality-TV-Star schreibt stolz: „Eine Süße mit Hintern.“

Finanzierte sie so die OP?

Ob Melody ihr drittes Brazilian Butt Lifting von ihrem „CoupleChallenge“-Gewinn finanziert hat? Immerhin kämpfte sich die 27-Jährige gemeinsam mit ihrer besseren Hälfte, der Dschungelshow-Kandidatin Prinzessin Xenia von Sachsen, bis zum Sieg des TV-Formats und kassierte dadurch einen Gewinn von stolzen 100.000 Euro.

So viel kostet ein Brazilian Butt Lift

Von der Siegesprämie könnte sich Melody sogar nicht nur eine neue Schönheits-OP leisten. Dr. Murat Dagdelen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, verrät gegenüber Klatsch-Tratsch.de: „Die Kosten für ein Brazilian Butt Lift beginnen bei ca. 8.000 Euro, variieren jedoch immer in Abhängigkeit von der Menge des abgesaugten Fettes und der gewünschten Volumenzunahme.“

