Trash-TV-Premiere für Stefan Braun „#CoupleChallenge“: Iris Klein tritt mit ihrem neuen Partner an

Sind Iris Klein und ihr Partner Stefan Braun ein gutes Team? (eyn/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 09:00 Uhr

Iris Klein tummelt weiter durch die Fernsehshows. Auch bei "#CoupleChallenge" wird sie ab März zu sehen sein. An ihrer Seite ist dabei ihr neuer Partner Stefan Braun, der damit seine Trash-TV-Premiere feiert.

Iris Klein (57) und ihr neuer Partner Stefan Braun wagen einen großen Beziehungstest: Sie nehmen gemeinsam an einem Trash-TV-Format teil. Wie RTLzwei bekannt gibt, ist das Paar in der neuen Staffel von "#CoupleChallenge" zu sehen.

Für Stefan Braun, der vor der Beziehung mit Klein nicht in der Öffentlichkeit stand, ist es der erste Auftritt in einer Realitysendung. Seit Februar 2024 ist der Vertriebler mit der Mutter von Daniela Katzenberger (38) liiert, inzwischen wohnt das Paar zusammen und ist sogar verlobt. Davor sorgte Klein mit ihrer öffentlichen Trennung von Ex-Mann Peter Klein (57) sowie einer weiteren turbulenten Beziehung für Schlagzeilen. Aktuell ist sie auch bei "Promis unter Palmen" in Sat.1 zu sehen.

"#CoupleChallenge" erstmals im Free-TV

Jetzt wollen sich die beiden bei "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt" beweisen. In der Show versuchen sieben prominente Duos, sich in verschiedenen Prüfungen zu behaupten und am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um Liebespaare, sondern auch um freundschaftliche Teams.

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen des Formats ab dem 12. März 2025 erstmals um 20:15 Uhr bei RTLzwei im Free-TV. Die vorherigen drei Staffeln waren zuvor nur online bei RTL+ abrufbar gewesen. Dort sind dieses Mal alle Episoden eine Woche vorab verfügbar.

Diese Stars sind auch dabei

Auch die anderen sechs Teams hat der Sender bereits verkündet. Darunter ist ein weiteres Paar, das sein Debüt in einer TV-Show feiert: Entertainer Julian F. M. Stoeckel bringt seinen Partner Marcell Damaschke mit.

Realitystar Tommy Pedroni, der 2022 bereits mit seiner damaligen Freundin Sandra Sicora an dem Format teilnahm, wird sich diesmal mit seiner aktuellen Freundin Paulina Ljubas den Challenges stellen. Auch Sicora tritt noch einmal an und bildet ein Team mit "Love Island"-Star Tobias Wegener. Die beiden sind eng befreundet.

Video News

Ein freundschaftliches Duo sind auch "DSDS"-Legende Menderes Bagci und Boxmanager Rainer Gottwald, die sich 2022 bei "Promi Big Brother" angefreundet haben. Dilara Kruse, Ehefrau von Fußballer Max Kruse, tritt mit ihrer guten Freundin Roaya Soraya an, die bereits als Verführerin bei "Temptation Island VIP" zu sehen war.

Den Cast komplett macht Ex-Dschungelcamp-Kandidat Gigi Birofio. Bei ihm wird es familiär, denn er bringt seinen Onkel Luciano mit ins Trash-TV.