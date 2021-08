Courteney Cox: Besondere Geburtstagsgrüße für „Friends“-Co-Star

Courteney Cox bei einem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

20.08.2021 13:08 Uhr

US-Schauspieler Matthew Perry ist 52 Jahre alt geworden. Besondere Geburtstagsgrüße gab es von "Friends"-Co-Star Courteney Cox.

„Friends“-Star Courteney Cox (57) hat auf Instagram ihrem TV-Partner Matthew Perry zum 52. Geburtstag gratuliert. Die Schauspielerin schrieb in Anspielung auf ihre Serienfigur Monica in einer Instagram-Story: „Alles Gute zum Geburtstag an einen der lustigsten Menschen, den ich kenne“. Dazu setzte sie ein Herz-Emoji. Das Foto zeigt die beiden Schauspieler, die in der erfolgreichen Fernsehserie ein Paar spielten, wie sie nebeneinander stehen und in die Kamera lächeln.

Jubelt Cox bald?

Im Juli hatte Cox selbst etwas Wichtiges zu feiern: Sie hat endlich ihre erste Emmy-Nominierung für „Friends“ erhalten. Die im Mai ausgestrahlte Reunion der Kultserie ist für insgesamt vier Emmys nominiert. Gemeinsam mit ihren Co-Stars, Lisa Kudrow (58), Jennifer Aniston (52), Matthew Perry, David Schwimmer (54) und Matt LeBlanc (54), kann Cox auf einen Preis für die Produktion hoffen. Die 57-Jährige war die Einzige der sechsköpfigen Schauspiel-Crew, die in der zehnjährigen Laufzeit der Serie nie mit einer Nominierung bedacht wurde.

Die Emmys, das TV-Pendant zu den Oscars, werden am 19. September in Los Angeles vergeben.