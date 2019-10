Courteney Cox: Wiedersehen mit „Friends“-Co-Stars

Auf Courteney Cox ist immer Verlass, wenn es darum geht, uns mit mit herrlichen „Friends“-Erinnerungen zu versorgen, meistens auf Instagram. Dazu zählte in der Vergangenheit bereits das bekannte „Fat Monica“- Profilbild und jede Menge anderer komischer Momente der früheren beliebten Sitcom.

Cox spielte in der legendären Serie Monica Geller. Diese Woche kam sie erneut auf die Idee, die Fans an ihrer Nostalgie-Leidenschaft teilhaben zu lassen.

Geburtstag mit Lisa Kudrow und Jennifer Aniston

Mit den beiden Co-Stars Matt LeBlanc und Jennifer Aniston (bekannt als Joey Tribbiani und Rachel Green) teilte sie ein absolut bezauberndes Foto. Sie versah den Beitrag mit dem Titel „Eine seltene Nacht und ich liebe sie“.

Quelle: instagram.com

Die Follower fanden es offenbar auch toll. Einige posteten eine Reihe von Herz-Emojis, um ihre Freude darüber auszudrücken, dass einige der „Friends“-Stars noch immer miteinander befreundet sind.

Courteney Cox fand kürzlich auch Zeit, sich mit einer anderen „Friends“-Kollegin zu treffen. Mit Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay aß sie zu Abend, um gemeinsam mit ihr das 25-jährige Jubiläum der Serie zu feiern.

Ihren 55. Geburtstag verbrachte die Schauspielerin ebenfalls in Gesellschaft von Lisa und Jennifer. Sie teilte an diesem Tag ein süßes Foto des Trios und schrieb: „Wie viel Glück habe ich, meinen Geburtstag mit diesen beiden zu feiern? Ich liebe euch Mädchen. So sehr.“