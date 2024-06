"Beste Freundin auf Lebenszeit" Courteney Cox wurde 60: Jennifer Aniston teilt emotionale Worte

Courteney Cox und Jennifer Aniston sind eng miteinander befreundet. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.06.2024, 15:00 Uhr

Courteney Cox wurde am 15. Juni 60 Jahre alt. Den Anlass nutzte ihre "Friends"-Kollegin Jennifer Aniston für eine Liebeserklärung an ihre "kraftvolle, magische, mystische, interessante, interessierte, wahnsinnig talentierte" Freundin.

Auch 20 Jahre nach dem Ende der Serie "Friends" sind die Hauptdarstellerinnen Jennifer Aniston (55) und Courteney Cox (60) noch eng miteinander befreundet. Deswegen teilte Aniston auf ihrem Instagram-Account zu Cox' 60. Geburtstag am 15. Juni einen Beitrag, in dem sie liebevolle Worte für sie findet. "Wir feiern heute dieses mächtige, magische, mystische, interessante, interessierte, wild talentierte Mädchen!!! Meine süße Courteney… sie ist lustig wie keine andere, wunderschön von innen und außen", schrieb die Schauspielerin zu gemeinsamen Bildern des Duos im Laufe der Jahre.

Cox sei "unabhängig auf die schönste Art und Weise", kümmere sich selbstlos um ihre Mitmenschen und sei "unerbittlich loyal bis zum Ende". Außerdem lobte Aniston das Geburtstagskind für ihren Geschmack und ihre Fähigkeit, die kleinsten Flecken zu erkennen. "Ich kann mir keine Welt ohne sie vorstellen. Es ist die größte Ehre, sie eine meiner besten Freundinnen fürs Leben zu nennen… Alles, alles Gute zum Geburtstag, CC. Ich liebe dich!", schloss sie ihre Glückwünsche.

Courteney Cox ist sichtlich gerührt

Courteney Cox reagierte emotional auf die Worte ihrer Freundin. "Wow, ich weine so sehr. Das ist das Süßeste, was ich je gelesen habe. Ich liebe dich so sehr", kommentierte sie die Fotos. Auch ihre Tochter Coco Arquette (20), deren Patentante Jennifer Aniston ist, war begeistert von den Glückwünschen für ihre Mama. "Ich liebe dich, Nuna", schrieb sie unter den Beitrag.

Jennifer Anistons und Courteney Cox' Freundschaft begann 1994 am Set der weltberühmtem Sitcom "Friends". Dort spielten sich die beiden US-Amerikanerinnen an der Seite von Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56), Matthew Perry (1969-2023) und David Schwimmer (57) in die Herzen der Zuschauer. Als Perry im vergangenen Jahr überraschend gestorben war, trauerten die Serienstars gemeinsam um ihren Freund.

