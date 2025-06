Stars Courtney Love hat einen Freund mit gewissen Vorzügen

Courtney Love attends the Fendi Couture Summer Show 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 14:00 Uhr

Die 60-jährige Sängerin hat angeblich einen berühmten Lover, über den sie allerdings keine Details bekannt geben möchte.

Courtney Love hat angeblich einen berühmten Lover, den sie als „Freund mit gewissen Vorzügen“ bezeichnet.

Die 60-jährige Hole-Frontfrau scheint bereits seit längerem einen Liebhaber zu haben, über den sie allerdings keine genauen Details bekannt geben möchte. Die ‚Eden Confidential‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚Daily Mail‘ zitierte Courtney mit den Worten: „Ich bin eine Verführerin und die Person, mit der ich den Großteil meiner romantischen Sch*** mache, ist ebenfalls ein Verführer, wir sind also eher Freunde mit gewissen Vorzügen.“ Den Namen ihres mysteriösen Partners wollte Courtney derweil keinesfalls bekannt machen. Es steht weiter zu lesen: „Ich mag es nicht über [die Person] zu reden, denn es gibt viel Eifersucht in Bezug auf diese Person.“

Die Musikerin, die bis zu seinem Tod im Jahr 1994 mit Nirvana-Frontmann Kurt Cobain verheiratet war, gab im März preis, dass sie sich aktuell um eine Einbürgerung in Großbritannien bemühe, da ihr der Einfluss des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump auf ihre Heimat Sorgen bereite. Dem Publikum sagte Love während eines Auftritts vor der ‚Royal Geographical Society‘: „Ich bin wirklich froh hier zu sein. Es ist so toll hier zu leben. In sechs Monaten erhalte ich endlich meine britische Staatsbürgerschaft. Ich darf Staatsbürgerin werden. Ich bewerbe mich, Leute! Ihr werdet mich nicht los.“