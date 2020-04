Covergirls: Kate Hudson mit Mama Goldie Hawn und Baby Rani!

Das aktuelle Cover des „People“-Magazins zeigt Frauenpower pur: Gleich drei Generationen der Hudson-Frauen versammelt auf einem Foto! Oma Goldie Hawn (74), Tochter Kate Hudson (41) und Enkel-Töchterchen Rani (1). Das Familienfoto ist aber nicht nur hübsch anzusehen, es hat auch eine emotionale Botschaft im Gepäck.

“Starker Zusammenhalt“

Schauspielerin Kate Hudson enthüllte jetzt in der Talkshow von Ellen DeGeneres nicht nur das Cover-Foto, sondern sprach auch über die ganz besondere Zeit, die die Menschen weltweit aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie zu meistern haben. Die Krise habe ihr wieder einmal klar gemacht, dass Familie und familiärer Zusammenhalt einfach das wichtigste im Leben sind, so Hudson.

„Wenn man es runterbricht, bleiben wir alle aktuell zu Hause, um unsere Familien zu beschützen.” Die Botschaft des Fotos “ist starker Zusammenhalt, das ist wichtig und wunderschön“, erklärte sie gegenüber Ellen DeGeneres.

Quelle: instagram.com



Kate will Mamas Werte weitergeben

Was war besonders schön am Covershooting? Die Zusammenarbeit mit Mama Goldie! „Wir machen solche Dinge eigentlich nie zusammen“, so Kate. Oder wenn, dann auf Umwegen, wie Kate in einem Backstage-Clip zum „People“-Shooting auf Instagram verrät.

Damals hatte sie zusammen mit Mama, ganz entspannt in Jeans und T-Shirt, nach der Schule für ein Foto posiert. Dieses war dann zu ihrem ersten Magazin-Cover geworden.

„Meine Mutter legte damals den Grundstein für meine Karriere und gab mir das Selbstbewusstsein, mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig halte“, so Kate. Eine ganz wundervolle Eigenschaft, die Kate als Mutter gerne auch an ihre eigene Tochter Rani (1) weitergeben möchte.

Kate zieht Rani zusammen mit ihrem Partner Danny Fujikawa (33) groß. Die beiden sind seit 2017 ein Paar. Aus früheren Beziehungen hat Kate zudem zwei Söhne: Ryder Robinson (16) und Bingham Hawn Bellamy (8).