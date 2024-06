Er wurde nur 49 Jahre alt Crazy-Town-Manager-meldet sich zu Wort: Daran starb Shifty Shellshock

Seth Binzer alias Shifty Shellshock (1974-2024) ist tot. (smi/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 09:23 Uhr

Shifty Shellshock starb an einer versehentlichen Überdosis Drogen. Dies gab der Manager von Shellshocks Band Crazy Town bekannt. Die Schuld an dem Tod gibt er auch sich und anderen Freunden des "Butterfly"-Sängers.

Am 24. Juni 2024 starb Shifty Shellshock im Alter von 49 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Nun ist die Todesursache des Sängers von Crazy Town bekannt, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß. Er starb an einer versehentlichen Überdosis, wie Howie Hubberman, der Manager von Crazy Town, gegenüber dem Promimagazin "People" bestätigte. "Die Todesursache war eine Kombination aus verschreibungspflichtigen Medikamenten und auf der Straße gekauften Drogen", sagte Hubberman. Um welche Substanzen es sich im Detail handelte, gab er nicht bekannt.

Die Schuld an dem Tod seines Schützlings nahm der Manager teilweise auf sich. "Shifty war ein Freund und wollte sich wirklich in den Griff bekommen – leider hatte niemand die genauen Mittel dazu, mich eingeschlossen", so Hubberman.

"Letztendlich sind wir alle gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier"

"Nachdem Seth Binzer mit seiner Sucht zu kämpfen hatte und Crazy Town mit 'Butterfly' steil zum Ruhm aufstieg, war er nie in der Lage, sich auf einer erfolgreicheren Ebene mit seinen Süchten auseinanderzusetzen", sagte der Manager außerdem. "Wir haben es alle versucht, aber letztendlich sind wir alle gescheitert, sonst wäre Shifty noch hier", so Hubberman weiter.

Von behördlicher Seite liegt noch keine offizielle Bestätigung vor. Die Ermittler im Los Angeles County warten noch den toxikologischen Bericht ab.

Shifty Shellshock hatte 1992 mit seinem besten Freund Epic Mazur (53) die Vorgängerband von Crazy Town gegründet. 2000 landeten sie mit "Butterfly" einen Welthit, es sollte die einzige Nummer eins der Gruppe bleiben. Seine Drogenprobleme hatte der Sänger immer wieder öffentlich gemacht. So nahm er an den Shows "Celebrity Rehab" und "Sober House" teil, die Promis beim Entzug begleitet.