"Crime Game": 105 Minuten Zeit für einen Bankraub zum WM-Finale

30.06.2021 20:15 Uhr

Eine Gruppe von Kunsträubern will innerhalb von exakt 105 Minuten einen legendären Schatz aus dem Safe der Bank of Spain in Madrid rauben. Weshalb 105 Minuten?

105 Minuten deshalb, weil sie den Coup während des Fußball-Weltmeisterschaft-Finales 2010 durchführen, in dem Spanien gegen die Niederlande antritt – und das Public Viewing direkt vor dem Bankgebäude die perfekte Ablenkung ist …

Freddie Highmore (TV-Serie „The Good Doctor“), Sam Riley („Maleficent – Die dunkle Fee“) und „Game Of Thrones“-Star Liam Cunningham sind die Stars des atemlosen, elegant inszenierten Heist-Thrillers im Stil von „Ocean’s Eleven“ von Genre Spezialist Jaume Balagueró („[REC]“)! Ebenfalls mit von der Partie der deutsche TV- und Kinostar Axel Stein!

Darum geht’s in „Crime Game“

Darin geht es um Thom (Freddie Highmore), einem genialen Diplom-Ingenieur, der sich für den Safe der Bank of Spain interessiert. Das Gebäude der Bank ist über 100 Jahre alt und gilt als eines der sichersten der Welt. Als Thom erfährt, dass ein legendärer verschollener Schatz für nur zehn Tage im Tresor der Bank aufbewahrt werden soll, entwirft er zusammen mit dem charismatischen Kunsthändler Walter (Liam Cunningham) einen detaillierten Plan zum Einbruch.

Für dessen Umsetzung haben sie exakt 105 Minuten Zeit, wenn die Mitarbeiter der Bank abgelenkt sind, weil sie gerade das Spiel der spanischen Nationalmannschaft im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 gegen die Niederlande auf einer riesigen Leinwand verfolgen, die direkt vor dem Gebäude der Bank of Spain steht.

Den spektakulären Heist-Thriller im Stil von „Ocean’s Eleven“ gibt’s jetzt auf DVD, Blu-ray & Digital.

