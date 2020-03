Cristiano Ronaldo: Mutter nach Schlaganfall in der Notaufnahme

Cristiano Ronaldos Mutter hat einen Schlaganfall erlitten. Nachdem den Profi-Kicker die Hiobsbotschaft erreichte, reiste er umgehend in seine Heimat Madeira, nach Portugal.

Wie die Lokal-Zeitung „Jornal de Madeira“ berichtet, liegt Dolores Aveiro derzeit in der Notaufnahme, nachdem es am morgen des 3. März zu dem traurigen Vorfall kam. Allerdings besteht für die Portugiesin keine akute Gefahr, denn die 65-Jährige sei in einem stabilen Zustand, wie es weiter heißt. Eventuelle Nachfolgen wie Lähmungen können zurzeit aber noch nicht ausgeschlossen werden.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020