Basis für vielseitige Kombinationen Cuffed Jeans: Die perfekte Hose für jeden Style

Cuffed Jeans funktionieren in legeren, eleganten und rockigen Looks. (paf/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 19:31 Uhr

Kleidung muss nicht immer extravagant sein, um zum It-Piece zu werden - das beweist dieses Jahr die Cuffed Jeans. Die legere Hose mit dem umgeschlagenen Saum gehört wohl zu den vielseitigsten Stücken 2025 und lässt viel Raum für Kreativität.

Ob Barrel Leg Jeans, Mom Jeans oder Wide Leg Jeans: Jeans-Liebhaber haben die Qual der Wahl. Wer im Frühjahr 2025 modisch im Trend liegen will, setzt auf die Cuffed Jeans. Ihren Namen verdankt sie dem umgeschlagenen Saum – "cuffed" bedeutet auf Deutsch so viel wie "Manschette" oder "Bündchen". Die vielseitige Jeans bietet zahlreiche Styling-Möglichkeiten: Von bunten Frühlings-Looks bis hin zu gemütlichen Winter-Outfits ist alles möglich. Fashion-Influencerinnen liefern dazu kreative Inspirationen.

Im Alltag schnell gestylt

Die Cuffed Jeans muss nicht im Mittelpunkt des Outfits stehen – sie bildet eine perfekte Basis für vielseitige Kombinationen. Keine andere Hose lässt sich so mühelos in einen Look integrieren. Ein einfacher Pulli in einem dunklen Beerenton und eine legere Jacke, wie es Influencerin Jeanne Ménard zeigt, ergeben bereits ein harmonisches Outfit. Ein großer, bunt karierter Schal setzt Akzente und verleiht dem Look eine frische Note. Kombiniert mit schlichten Loafern und einer geräumigen Tasche ist man stilvoll und alltagstauglich gekleidet.

Video News

In Harmonie mit Mocha Mousse

Zur Cuffed Jeans passen auch Trend-Pieces im angesagten Mocha Mousse. Besonders gut ergänzen hellblaue Jeans die Pantone-Farbe 2025, wie auch Mode-Influencerin Julia Kammerer weiß. Zu einer Cuffed Jeans wählte sie eine dunkelbraune Felljacke sowie ein darauf abgestimmtes Stirnband. Ein brauner Shopper im Schlangenleder-Look komplettierte den Look.

Auch für andere Styles geeignet

Die Cuffed Jeans lässt sich mühelos mit verschiedenen Trends kombinieren: Fans des Boho Chic können zu einer weiten Jeans mit umgeklapptem Saum cognacfarbene Stiefeletten und eine fließende Bluse kombinieren. Eine Statement-Kette oder Hängeohrringe ergänzen den Stil perfekt. Wer es rockiger mag, setzt auf eine hellblaue oder weiße Cuffed Jeans in Kombination mit einer schwarzen Lederjacke. Ein Band-Shirt und schwarze Biker Boots machen das Outfit komplett. Für einen modernen Business-Look sorgen High Heels, ein weißes Hemd und ein farbiger Blazer – eine stilvolle Mischung aus Lässigkeit und Eleganz.