Culcha Candela jagen Milfs im neuen Video – stehen sie auf reifere Frauen?

Ding Dong! Die 80s kommen zurück! Und das spürt man nicht nur immer stärker im Rap-Genre, sondern auch darüber hinaus bei artverwandten Pop-Acts wie Culcha Candela.

Die Jungs liefern eine gewaltige Prise 80s mit dem Milf-lover Tune „Mama Maria“, der die ausgefallene Passage „Sei mir nicht bös‘, du bist süß doch ich mag deine Mama lieber“ beinhaltet.

„Andere Töchter haben auch schöne Mütter“

Gepaart mit jeder Menge Wortwitz und Lebensweisheiten wie „Andere Töchter haben auch schöne Mütter“ kommt das neue Brett um die Ecke. „Der Songs handelt von Milfs“, verrät Culcha-Rapper Mateo (40). „Das steht für: Moms i’d like to follow – auf Instagram natürlich. (lacht)“

Doch wie steht die Berliner Combo tatsächlich privat zu reiferen Damen? Im Interview mit Klatsch-tratsch.de gaben die Herren einen kleinen Einblick.

„Das Ding ist ja, dass wir auch nicht mehr die Jüngsten sind. – Obwohl wir das manchmal glauben, weil wir ja Berufsjugendliche sind“, erklärt Mateo. „Rein vom Alter her fallen wir ja schon in die männliche Version von Milfs. Wir sind also langsam auch Dilfs“, fasst er lachend zusammen.

Johnny Strange (37) kann sich noch gut an Jugendtage erinnern, als er als Teenager begann sich für Frauen zu interessieren und die Mütter einiger Kumpels anhimmelte.

Liebe kennt also keinen Altersunterschied? Fast. „Ich würde ja gerne sagen Alter ist nur eine Nummer“, sagt Mateo augenzwinkernd, „aber ganz realistisch ist halt irgendwann bei der Beweglichkeit die Grenze. Wo man irgendwann gewisse Sachen nicht mehr machen kann, ohne dass eine neue Hüfte her muss.“