Curly & Chatboy Timo: diese Hipster sind pleite wie Al Bundy

Samstag, 2. Februar 2019 15:11 Uhr

Nachdem Timo Milbredt aka. Chatboy Timo sich mit Musikvideos für Acts wie Dendemann, Haiyti oder LGoony einen Namen in der Rap-Szene gemacht hat, steppt er nun auf „Al Bundy“ selbst ans Mic. Mit dabei ist Buddy Curly.

Die heute erscheinende Single „Al Bundy“ samt Video – das sie übrigens in Eigenregie gemacht haben – zeigt die beiden Rapper auf ihrem Roadtrip durch die USA. Mit Soda Drinks in allen Farben, einer Las-Vegas-Suite, natürlich oberste Etage, und „Eiern in der Hand wie Al Bundy“ sind Curly und Chatboy Timo mit gewohnt unbeschwerter Fick-Auf-Alles Attitüde zu sehen.

Es geht auf Tour

Live erleben kann man den Song im Februar und März, wenn Curly den Kollegen Juse Ju auf dem zweiten Teil seiner „Shibuya Crossing“-Tour erneut begleitet. In diesem Rahmen steht Curly auch für Interviews und sonstige Formate zur Verfügung. Bitte lasst uns wissen, wenn Interesse besteht. Die Tourdates finden sich unten im Verlauf.

15.02.19 – Erfurt, Kalif Storch

16.02.19 – Würzburg, b-Hof

17.02.19 – Wien, Flex Café

18.02.19 – Dresden, Groovestation

21.02.19 – Lüneburg, Salon Hansen

22.02.19 – Dortmund, Junkyard

23.02.19 – Kirchheim, Mehrgenerationenhaus LINDE

07.03.19 – Potsdam, Waschhaus

08.03.19 – Rostock, Helgas Stadtpalast

09.03.19 – Bremen, Lagerhaus

10.03.19 – Kiel, Orange Club