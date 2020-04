Curvy Model Sarina Nowak: Zu sexy für ihr Shirt!

Mädels, lasst das Hungern sein! Curvy Model Sarina Nowak (26) zeigt uns mit einem verboten heißen Schnappschuss und ihren scharfen Kurven: So sexy sieht angebliches Übergewicht aus!

Das Throwback-Foto zeigt die Blondine zu noch virenfreien Zeiten an einem traumhaften Strand auf Hawaii – doch wer achtet schon auf die Landschaft, wenn eine so sexy Meerjungfrau tiefe Einblicke in andere Gefilde erlaubt.

Zu Denim-Hotpants trägt Sarina ein Crop-Top, das entweder aus der Kinderabteilung stammt – oder zu heiß gewaschen wurde. Es ist jedenfalls so knapp, dass Sarinas pralle Oberweite nicht wirklich reinpasst. Der sexy Busenblitzer mit Ansage hat einen Namen: Underboob. Und Sarinas Fotos zeigen: die Lady ist Fan vom Trend! Die selbstbewusste Sexbombe zeigt sich sowieso sehr gerne sehr nackig…

Quelle: instagram.com

Dass solch sexy Einblicke den Fans gerade in Zeiten von Hausarrest und Urlaubssperre übertrieben viel Freude bereitete, versteht sich von selbst. „Wowiiiii“, „Du hast aber auch eine Bomben-Figur“ oder „Hot, hot, hot“, zeigten sie sich in den Kommentaren begeistert.

Die Ex-GNTM-Teilnehmerin, die früher für ihre tollen Kurven gehänselt wurde, fühlt sich inzwischen mehr als wohl in ihrem Körper und ist heute abseits von Magerwahn und Size Zero als Plus Size Model dick im Geschäft.