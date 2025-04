Musik Cyndi Lauper, Soundgarden und The White Stripes werden in Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen

Bang Showbiz | 28.04.2025, 14:00 Uhr

Cyndi Lauper, Soundgarden und The White Stripes gehören zu den Künstlern, die in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden.

Die Neuzugänge für den Jahrgang 2025 wurden am Sonntagabend (27. April) von Ryan Seacrest in der TV-Talentshow ‚American Idol‘ bekannt gegeben. Zu den weiteren Künstlern, die diese Ehre bekommen werden, gehören auch Bad Company, Outkast, Chubby Checker und Joe Cocker.

John Sykes, Vorsitzender der Rock and Roll Hall of Fame, sagte in einer Erklärung: „Jeder dieser Aufgenommenen hat seinen eigenen Sound und seine eigene Haltung geschaffen, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kultur hatten. Sie haben dazu beigetragen, den Kurs des Rock’n’Roll für immer zu verändern. Ihre Musik gab Generationen eine Stimme und beeinflusste unzählige Künstler, die in ihre Fußstapfen traten.“

Cyndi Lauper und The White Stripes waren beide bereits 2023 für die Aufnahme nominiert, während Soundgarden nach den Nominierungen in den Jahren 2020 und 2023 nun im dritten Anlauf weiterkamen. Die Aufnahme erfolgt acht Jahre nach dem Tod des Frontmanns der Band, Chris Cornell, der 2017 verstarb. Bad Company, Outkast, Chubby Checker und Joe Cocker – der 2014 starb – schafften es alle bei ihrer ersten Nominierung in die Aufnahme.

Die Künstler werden alle am 8. November in einer glanzvollen Zeremonie im Peacock Theater in Los Angeles vorgestellt. Salt-N-Pepa und Warren Zevon werden bei diesem Anlass außerdem den Musical Influence Award entgegennehmen. Der Musical Excellence Award geht derweil an Thom Bell, Nicky Hopkins und Carol Kaye, während der Produzent und ehemalige Präsident von Warner Records, Lenny Waronker, mit dem Ahmet Ertegun Award ausgezeichnet wird.