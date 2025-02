Stars Cyndi Lauper will niemals auf Abnehmspritzen zurückgreifen

Cyndi Lauper - FEB 2009 - FAMOUS - 51st Annual Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 09:00 Uhr

Die 71-jährige Popikone ist zwar nicht immer zufrieden mit ihrem Körper, will aber auch keine Diätmedikamente nehmen.

Cyndi Lauper hat sich geschworen, niemals fragwürdige Diätmedikamente zu nutzen.

Die 71-jährige Popikone gibt offen zu, dass sie mit ihrem Körper nicht immer zufrieden ist. Um ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen, will Cyndi jedoch auch keinesfalls mit Abnehmspritzen wie Ozempic nachhelfen. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Sunday Times‘ verriet sie: „Ich bin ein bisschen zu fett für das, was ich mache. Man sieht wie dünn alle sind und die Klamotten sind nicht für dickere Frauen gemacht. Ich will kein Korsett tragen und wie eine Wurst eingepresst werden, wenn ich singe, und ich will auch die Ozempic-Sache nicht machen.“ Für die ‚Girls Just Wanna Have Fun‘-Interpretin sei es laut eigener Aussage am allerwichtigsten, ihre Stimme so lange wie möglich zu erhalten. Deshalb verbringt Cyndi insgesamt fünf Stunden täglich damit, Gesangsübungen zu machen.

Weil sie bereits über siebzig ist, achtet sie besonders auf ihre stimmlichen Fähigkeiten. Aktuell bereitet sich Cyndi außerdem auf ihre mit Spannung erwartete Abschiedstournee vor. Auf die Frage, was sich seit ihrem Durchbruch verändert hat, antwortete sie im Interview: „Ich war eine Killer-Sängerin. Wirf eine Münze und ich hätte gesungen.“