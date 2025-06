Stars Cynthia Nixon: Kritik an zu wenig Diversität in ‚Sex and the City‘

Cynthia Nixon - Famous - New York City - April 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2025, 08:00 Uhr

Cynthia Nixon sprach darüber, dass es ihr missfiel, wie „unglaublich weiß“ ‚Sex and the City‘ war.

Die 59-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Miranda Hobbes in der erfolgreichen HBO-Show, doch Cynthia ist der Meinung, dass ‚Sex and the City‘ nicht die reale Welt widergespiegelt habe.

Nixon erzählte in einem Interview mit ‚Sky News‘: „Was mir früher nicht so gut gefallen hat, war, wie unglaublich weiß die Serie gewesen ist.“ Cynthia schlüpfte erneut in die Rolle der Miranda für die ‚Sex and the City‘-Revival-Serie ‚And Just Like That…‘. Und die Darstellerin findet, dass die neue Serie ein umfassenderes Weltbild vermitteln würde. Nixon sagte: „Ich denke, dass die Erweiterung des Universums, wer im Mittelpunkt der Show steht, ein enormer Segen war. Egal, ob es um farbige Menschen, queere Menschen oder Menschen unterschiedlichen Alters geht. Wir haben früher eine wunderbar faszinierende Perspektive gehabt, aber sie war ziemlich engstirnig.“ Unterdessen verriet Cynthia vor Kurzem, dass sie eine „intensive“ Freundschaft mit ihren ‚And Just Like That…‘-Kolleginnen pflege.