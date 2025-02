Mit Jay-Z und Schwester beim Super Bowl Da müssen Fans zweimal hinsehen: Blue Ivy sieht aus wie Mama Beyoncé

Blue Ivy gemeinsam mit ihrem Papa Jay-Z und ihrer jüngeren Schwester Rumi beim Super Bowl 2025. (the/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 12:58 Uhr

Die Verwechslungsgefahr ist groß! Beyoncés Tochter Blue Ivy hat gemeinsam mit ihrem Vater Jay-Z und ihrer jüngeren Schwester Rumi den Super Bowl besucht. Optisch hätte man sie auch für ihre berühmte Mutter halten können.

Lässiger Vater-Töchter-Auftritt beim Super Bowl: Jay-Z (55) hat das diesjährige Finale der US-amerikanischen National Football League gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Blue Ivy (13) und Rumi (7) besucht. Während Ehefrau Beyoncé (43) und Sohn Sir (7) dem sportlichen Großereignis fernblieben, sorgte besonders die älteste Tochter des berühmten Paares auf dem Rasen für einen erstaunlichen Hingucker-Moment: Optisch wird die 13-Jährige ihrer Mutter immer ähnlicher. Mit ihren langen gelockten Haaren und einem stylischen Outfit mit großer Sonnenbrille wirkte sie an der Seite ihres Vaters wie eine jüngere Gen-Z-Version von Beyoncé.

Blue Ivy und Rumi im Gen-Z-Partnerlook

Blue Ivy besuchte den Super Bowl 2025 laut "Elle" in einer extrem weiten Cargo-Jeans in Kombination mit einer übergroßen schwarzen Lederjacke von Balenciaga. An ihrem Arm baumelte eine Mini-Handtasche mit Leoparden-Muster, abgerundet wurde der Look von einer rechteckigen schwarzen Sonnenbrille, silbernen Creolen und mehreren silbernen Halsketten sowie lässigen Sneakern.

Ihre kleine Schwester Rumi trug ebenfalls eine weite Baggy-Jeans und dazu ein weißes Top unter einer schwarzen Collegejacke. Weiße Sneaker und eine weiße Umhängetasche vervollständigten den stylischen Look der Siebenjährigen, die sonst eher selten in der Öffentlichkeit zu sehen ist.

An der Seite seiner Töchter zeigte sich Jay-Z beim Super Bowl stolz in einem monochromen schwarzen Look mit lässiger Strickmütze und Sonnenbrille. Für das Vater-Töchter-Trio scheint sich der Super-Bowl-Besuch zu einer Art Familientradition zu entwickeln. Bereits im letzten Jahr waren die drei gemeinsam bei dem jährlichen Football-Event zu Gast.

Jay-Z und Beyoncé sind seit 2000 ein Paar und seit 2008 verheiratet. 2012 kam Tochter Blue Ivy zur Welt, 2017 folgten die Zwillinge Rumi und Sir.