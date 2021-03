Da wird Rúrik Gíslason Augen machen: Renata Lusin ganz nackt!

10.03.2021 09:49 Uhr

Die zurzeit in der RTL-Show „Let’s Dance“ begeisternde und vielfach ausgezeichnete Profitänzerin Renata Lusin möchte mit ihrem Nacktauftritt als Coverstar der aktuellen Playboy-Ausgabe für mehr als nur körperliche Frauenpower werben.

„Ich habe nicht die klassischen weiblichen Rundungen“, sagte die 33-jährige russische Wahl-Düsseldorferin im „Playboy“-Interview über ihre erotischen Aufnahmen, „aber ich bin eine Powerfrau. Das kommt auf den Fotos auch wirklich gut zur Geltung, und das will ich auch zeigen“.

„Habe keine Angst, Fehler zu machen“

Während die Tanzpartnerin der isländischen Fußballgranate Rúrik Gíslason auf dem Show-Parkett in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ das Ziel verfolgt, mit möglichst einwandfreien Darbietungen zu gewinnen und „das Publikum damit zu überraschen, wie gut mein Tanzpartner sich entwickelt“, sagt sie über ihren Auftritt in dem Männermagazin.

Und sie fügt hinzu:„Ich liebe es, mich so zu zeigen und zu geben, wie ich bin. Ich habe auch keine Angst, Fehler zu machen, denn ich weiß, dass Fehler zum Leben dazugehören. Nichts ist schlimmer, als aus Angst etwas falsch zu machen, es gar nicht zu machen.“

Tanzkarriere begann in Moskau

Bereits als Teenagerin hat die c1,70m kleine Renata Lusin nach eigenem Bekunden ihre Lebenswünsche bewusst und auch gegen Widerstände durchzusetzen verstanden: „Für meinen großen Traum, Profi-Tänzerin zu werden, bin ich im Alter von 13 Jahren von meiner Heimatstadt in Russland, Kasan, nach Moskau gezogen. Mein Opa hat mich damals begleitet. Alle anderen Familienmitglieder konnten ihren Job nicht aufgeben, weil es sonst finanziell nicht gereicht hätte. Das war eine sehr schwierige Zeit, in der ich viel geweint habe. Aber mein Traum war stärker“, so die Tänzerin weiter.

Das ist Renata Lusin

Renata wurde 1987 in Kazan (Russland) geboren und tanzt seit ihrem zehnten Lebensjahr. Um ihre Tanzsportkarriere voran zu treiben, kam sie mit 16 Jahren nach Deutschland und verliebte sich auf Anhieb in ihren heutigen Ehemann und Tanzpartner Valentin Lusin. Die Familie von Valentin nahm sie damals liebevoll, wie eine Tochter, auf. Gemeinsam mit Valentin konnte Renata von Beginn ihrer Karriere an viele Erfolge feiern. So sind die beiden mehrfache deutsche Meister in der Jugend- und in der Hauptgruppe und mehrfache Finalisten der Europa- und Weltmeisterschaften in der Kür Standard und über zehn Tänze sowie ganz aktuell Silbergewinner bei der Weltmeisterschaft in der Kür Standard bei den Professionals.

Tanzschule geplant

Neben ihrer Tanzkarriere hat Renata ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erfolgreich abgeschlossen. Zudem ist sie Tanztrainerin und Wertungsrichterin mit A-Lizenz. Ihr Ehemann ist „Let’s Dance“-Profitänzer Valentin Lusin. Über den sagte sie im Playboy-Interview: „Ich möchte mit meinem Mann Kinder bekommen, vielleicht so in ein bis zwei Jahren. Aber erst mal wollen wir jetzt unsere Tanzschule Lusin aufbauen.“

„Let’s Dance“ mit Renata Lusin seit dem 26. Februar jeden Freitag um 20.15 Uhr bei RTL und TVNow!