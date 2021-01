10.01.2021 10:45 Uhr

Dafür feiern die Fans Heidi Klums Tochter auf Instagram

Leni Klum wird auf Instagram von den Fans gefeiert. Der Grund: Die Tochter von Heidi Klum teilte Fotos, die ihre Hautprobleme zeigen.

Heidi Klums (47) Tochter Leni (16) steht seit ihrem ersten „Vogue“-Shooting im Rampenlicht. Auf Instagram teilte Leni nun aber ein Selfie, das zeigt: Auch sie hat manchmal mit Hautproblemen zu kämpfen. „Meine Haut an einem schlechten Tag“, schrieb das Nachwuchsmodel zu dem Foto und setzte dazu die Hashtags #nomakeup #nofilter #sowhat.

In einer Instagram-Story teilte sie zusätzlich ein Video, das Pickel auf ihren Wangen und der Stirn zeigt und schrieb: „Schlechte Haut. Das geht auch vorbei.“ Ihre Fans finden toll, dass Leni so ehrlich darüber spricht. „Ich mag es, dass sie so offen damit umgeht. Ich wünschte, jeder wäre wie sie. Ein tolles Vorbild“, schreibt eine Userin. „Jawohl, lass uns das normalisieren“, pflichtet eine weitere ihr bei.

(ncz/spot)