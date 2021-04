Dagi Bee: DAS sind ihre neuen Tattoos

07.04.2021 12:03 Uhr

Dagi Bee hat sich wieder tätowieren lassen. Doch nicht ein Tattoo hat sich die YouTuberin stechen lassen, sondern gleich vier Stück. Allesamt haben für die 26-Jährige eine Bedeutung, die sie ihren Fans nun auch verriet.

YouTube-Star Dagi Bee (26) kann bei ihrer letzten Tattoositzung nicht genug kriegen. Statt einem Motiv lässt sich die 26-Jährige gleich mehrere tätowieren. Zwei ihrer neuen Werke trägt sie am Arm, eins an ihrem Hals und das vierte hat sich die Blondine tatsächlich auf ihrem Po verewigen lassen.

Für Schwesterchen Leni

Bei dieser zuckersüßen Geste hat sich Dagis kleine Schwester Leni (16) sicher mächtig gefreut. Die YouTuberin hat sich für ihr Mini-Me auf ihrem Arm den Anfangsbuchstaben „L“ stechen lassen. Das die beiden Blondinen ein Herz und eine Seele sind zeigen sie nur all zu gerne auf ihren Social-Media-Accounts. Denn obwohl die beiden Influencerinnen zehn Jahre Altersunterschied trennen sind die beiden nicht nur Schwestern, sondern auch beste Freundinnen. In gemeinsamen Videos auf YouTube begeistern sie ihre zusammen 4 Millionen Fans. Leni wird der 26-Jährigen nicht nur optisch immer ähnlicher, auch in Sachen Social-Media-Karriere ist sie ihrer großen Schwester mit 1,4 Millionen Follower auf Instagram dicht auf den Fersen.

Für Eugen

Dagis Arm ziert aber nicht nur der Buchstabe „L“, sondern auch die Zahl „23″, die direkt neben einer rot gestochen Rose aus dem letzten Jahr tätowiert worden ist. Diese Zahl hat ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung für die Influencerin. Am 23.06.2018 hat die Blondine nämlich ihren Traummann Eugen Kazakov (26) geheiratet, außerdem ist die „23″ die Lieblingszahl des 26-Jährigen. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass das Musiklabel welches die Halb-Polin im Sommer 2020 gemeinsam mit Eugen gegründet hat den Namen „23 Hours“ trägt. Eine wirklich schöne Geste für ihren Liebsten.

21 & rotes Herz

Außerdem hat sich die Influencerin wirklich getraut und ihren Allerwertesten tätowieren zu lassen! Ihre rechte Po-Backe ziert jetzt ein kleines rotes Herz. Am Hals steht eine 21 und Das zeigt sie stolz in ihrem neusten Video auf YouTube.