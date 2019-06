Dagi Bee feiert ihren Hochzeitstag ganz romantisch

Montag, 3. Juni 2019 22:20 Uhr

Am 23. Juni letzten Jahres trauten sich die 24-Jährige Dagi Bee und ihr gleichaltriger Partner Eugen Kazakov auf der Insel Ibiza. In einigen Wochen ist es nun soweit und die beiden feiern ihren ersten Hochzeitstag, was die Influencerin nun in einem Clip auf einem ihrer sozialen Netzwerke verriet und außerdem enthüllte, wie sie diesen gestalten werden.

Die Düsseldorferin und ihr Beau hätten zwar noch nichts gebucht, wollen die Feierlichkeiten jedoch nicht in Deutschland abhalten. Fans müssen jedoch nicht mehr lange auf die Details warten, wie das Traumpaar enthüllte. Im Rahmen eines aktuellen Videos auf YouTube meinte die Schönheit: „Wir haben was geplant, denn wir haben zur Hochzeit von sehr vielen Freunden eine Reise nach Marokko geschenkt bekommen, in dasselbe Hotel, wo wir uns kennengelernt haben.“

Nachdem es bereits Gerüchte gab, dass das glückliche Paar von Deutschland ins Ausland ziehen könnte, ist es keine große Überraschung, dass das Paar das Jubiläum im Ausland feiern möchte. Die blonde Schönheit gab jedoch noch keine klare Antwort und erzählte: „Wir haben aber auch überlegt, vielleicht nach Ibiza zu fliegen, wo wir halt geheiratet haben – deshalb mal gucken“.