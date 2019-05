Dagi Bee: Ihr Ehemann würde für sie den Job aufgeben

Donnerstag, 16. Mai 2019 08:41 Uhr

Eugen Kazakov würde für seine Liebste Dagi Bee auch seinen Job aufgeben.

Ein süßeres Geschenk kann ein Mann seiner Frau kaum machen: seine Karriere auf Eis legen und Hausmann werden, um seine Gattin zu unterstützen. Dagi Bee hat dieses Glück. Seit vier Jahren ist sie mit dem Creative Director zusammen, vor knapp einem Jahr gab sich das Paar in einer romantischen Zeremonie auf Ibiza das Ja-Wort.

Obwohl bisher nur die gemeinsame Firma quasi das Baby der Frischvermählten ist, macht sich Eugen bereits jetzt Gedanken darum, wie die Familie eine neue Situation mit vielleicht bald kommendem Nachwuchs lösen könnte.

Quelle: instagram.com

Damit hat Eugen kein Problem

„Wenn man eine erfolgreiche Frau hat, die egal was macht, sollte man das in jedem Fall auch supporten. Ich hätte gar kein Problem, zu Hause den Haushalt zu machen“, verrät der Mediendesigner im Gespräch mit Jessabella Kiko auf deren YouTube-Kanal ‚vibes. hugs & hypes‘. Schon jetzt sei er ab und zu fürs Putzen und Waschen zuhause zuständig, während sie im Büro arbeite. „Ich sage immer, wenn wir mit den Mitarbeitern reden, sie ist der Boss. Sie ist, was die Firma angeht, der Chef.“