Dagi Bee: Sie schenkt ihrer Freundin einen brandneuen Mercedes!

Die Influencerin und YouTuberin Dagi Bee hat einer Freundin kürzlich ein unglaubliches Geschenk gemacht. Sie überraschte sie nämlich mit einem Luxuswagen der Automarke Mercedes.

Dagi Bee (26) setzt in Sachen großzügige Geschenke nochmal einen drauf. Nachdem sie erst vor einigen Wochen ein Video hochgeladen hat, in dem ihre Schwester Leni alles online shoppen darf, was sie möchte und am Ende satte 3000 Euro verbrät, ist jetzt ihre Freundin und Angestellte Jacqueline an der Reihe. Weiß Dagi einfach sonst nichts mit ihrem vielen Geld anzufangen?

Geschenk im Wert von 35.000 Euro

So eine Chefin hätte doch jeder gerne. Dagis langjährige Freundin Jacqueline, die gleichzeitig auch Angestellte bei ihrem eigenen Kosmetik-Label (Beetique) ist, bekommt anlässlich der Abgabe ihrer Bachelor-Arbeit ein ganz besonderes Geschenk: einen brandneue Mercedes A-Klasse Limousine. Natürlich wird alles mit einer Kamera festgehalten und zu einem YouTube-Video gemacht, welches jetzt schon fast 200.000 Aufrufe verzeichnen kann.

Dagi und ihr Mann Eugen: Alles für die Clicks?

„Seid ihr denn geistesgestört“ sind Jacquelines erste Worte, als sie ihren brandneuen Luxus-Firmenwagen sieht. Dann kann sie ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Mit diesem Geschenk toppen Dagi und ihr Mann Eugen wirklich alles. Auch wenn viele vielleicht denken, Dagi macht das alles für die Clicks, scheinen die sich zu irren. Denn die Unternehmerin war schon immer sehr großzügig. Es ist nicht das erste Auto, das Jacqueline von ihr geschenkt bekommen hat. Das nötige Kleingeld hat Dagi auf jeden Fall.

Dagi hält Ausschau nach dem nächsten Luxuswagen

Beim Besuch bei Mercedes gemeinsam mit ihrer Freundin schaut sich Dagi Bee gleich selbst mal nach einem möglichen neuen Luxuswagen um. Als die beiden an einer gelben G-Klasse (Preis: Circa 150.000 Euro) vorbeikommen, fragt Dagi ihre Freundin, als wäre es das normalste auf der Welt: „Wie findest du den in der Farbe? Kylie Jenner hat den auch.“ Eine G-Klasse besitzt Dagi bereits – nur nicht in dieser Farbe, aber das könnte sich ja bald ändern.

Verdienen Influencer wirklich so viel Geld?

Bleibt die Frage: Woher kommt die ganze Kohle? Verdienen Influencer wirklich so viel Geld? Unsere Antwort ist ein ganz klares: JA, verdienen sie wirklich. Obwohl die Berufsbezeichnung „Influencer“ für viele normal Arbeitende ein Dorn im Auge ist, wissen die meisten gar nicht, wie viel Bares sich wirklich mit Social-Media scheffeln lässt. Neben ihren Einnahmequellen für Instagram Postings und YouTube-Videos, haben die meisten Influencer noch ein zweites oder sogar drittes Standbein.

Von der YouTuberin zur Millionärin

Dagi ist schon lange nicht mehr nur YouTuberin und Influencerin. Vor vier Jahren gründete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov die Beetique GbmH. Dort vertreibt die hübsche 26-Jährige ihre eigenen Kosmetikprodukte. Seit diesem Jahr haben sich Dagi und Eugen außerdem dazu entschieden, im Musikbusiness mitzumischen. Ihr Musik-Label 23 Hours wurde dieses Jahr gelauncht. Das geschätzte Vermögen von Dagi Bee liegt bei 1,5 Millionen Euro.

Sie hatte ein psychisches Tief

2020 ist für viele Menschen das Jahr der schlechten Nachrichten, Ängste und Unsicherheiten. Nicht so für YouTuberin Dagi Bee. Die hatte ihr großes psychisches Tief nämlich bereits im Jahr zuvor … In einer ihrer Instagram-Story spricht die YouTuberin von der schlimmsten Zeit ihres Lebens: „Da war für mich alles am Ende und es hätte nicht schlimmer werden können. Ich hab einfach keinen Ausweg gefunden. Schlimmer hätte es nicht sein können!“

