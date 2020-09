29.09.2020 20:00 Uhr

Dagi Bee und Bibi: Endlich wieder vereint!

Seit Jahren köchelt die Gerüchteküche, Fans vermuteten Schlimmstes – jetzt das Aufatmen. Dagi Bee und Bibi sind endlich wieder vereint!

Bibi Claßen (27), ihres Zeichens Beauty-YouTuberin und Influencerin „BibisBeautyPalace“, und Dagi Bee, ebenfalls in diesem Beruf tätig, waren einst beste Freundinnen. Zusammen luden sie Challenges und lustige Videos hoch und waren der Inbegriff von BFFs. Oder eben nur BFs – und irgendwann nicht einmal mehr das. Von „Best Friends“ und „Forever“ war jedenfalls lange Zeit nichts mehr zu sehen: Seit Jahren herrscht Distanz zwischen den beiden.

Beef bei Dagi Bee und Bibi Claßen – bis jetzt….

Diese Distanz hat die wildesten Gerüchte entstehen lassen – von Zickendrama über WhatsApp-Stress bis hin zu Todfeinden wurde alles gemunkelt. Obwohl die 26-jährige Dagi ihrer Ex-BFF Bibi zu beiden Schwangerschaften gratulierte, und diese Dagi wiederum zur Hochzeit beglückwünschte, glaubten Fans nur an einfaches Geplänkel und höfliche Floskeln. Denn anderweitig zeigten die beiden kein weiteres Interesse aneinander, zumindest nicht öffentlich. Bis jetzt!

Wiedervereinigung bei einer Geschenkparty

Die gemeinsame Freundin Paola Maria hat gestern (28.09.) eine sogenannte Baby Shower gefeiert. Das ist eine Geschenkparty für werdende Mütter, häufig in den USA gefeiert. Diese Party wollte Paola natürlich mit ihren liebsten Freundinnen verbringen – daher waren sowohl Dagi, als auch Bibi dabei. Als Paola dann einen Schnappschuss teilt, in dem Bibi und Dagi sogar beinahe nebeneinander stehen und überglücklich aussehen, gibt es für Fans nur noch eins: Freude!

Fans sind am Ausrasten

„So schön, Bibi & Dagi mal wieder gemeinsam auf einem Bild zu sehen“, schreibt ein besonders emotionaler Fan. „Das ganze Internet explodiert, nur weil Bibi und Dagi auf einem Foto sind“, schreibt ein anderer. Eines der letzten gemeinsamen Fotos postete Dagi im April 2015 auf ihrem Account – und auch dort hoffen Fans seitdem auf eine Wiedervereinigung: „Es ist schon traurig anzusehen, dass sie keine Videos mehr drehen, keine BFF’s mehr sind und es kein #Dabi mehr gibt…“ Dabi ist eine Zusammensetzung aus Dagi und Bibi.

Dagi erntet Shitstorm nach Geburtstagsreise

An der BFF-Front also ganz viel Liebe, dafür hat vor allem Dagi an einer anderen Front gerade weniger zu lachen. Die YouTuberin verreist jedes Jahr zu ihrem Geburtstag an einen geheimen Ort, den Urlaub plant ihr Ehemann Eugen. Vielen Fans finden die Geste total süß, doch nicht alle freuen sich für die Influencerin. Ihre diesjährige Reise entfacht eine riesige Debatte unter einem ihrer Instagram-Posts. Denn manche Fans verurteilen das Paar stark für die Entscheidung, in Corona-Zeiten zu verreisen. Sie werfen Dagi Bee Heuchelei vor. Immerhin hatte sie Anfang des Jahres noch dafür geworben, gerade jetzt zuhause zu bleiben.