Bewegender Instagram-Post Dagmar Wöhrl feiert Rubinhochzeit: „Nicht perfekt, sondern echt“

Löwin Dagmar Wöhrl und Ehemann Hans Rudolf Wöhrl bei einem Event im Jahr 2021. (lau/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 18:39 Uhr

"Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl feiert einen ganz besonderen Hochzeitstag. Auf Instagram hat die TV-Persönlichkeit zur Rubinhochzeit bewegende Zeilen geteilt

Seit unfassbar anmutenden 40 Jahren ist Löwin Dagmar Wöhrl (70) mit Ehemann Hans Rudolf Wöhrl (76) verheiratet. Das besondere Jubiläum hat die Unternehmerin und Ex-Politikerin jetzt auf Instagram mit einem bewegenden Post gefeiert. "Lieber Hans Rudolf, kannst Du glauben, dass zwischen diesen Bildern 40 Jahre liegen?", schreibt Wöhrl zu zwei Fotos, die sie in der Gegenwart und an ihrem Hochzeitstag mit ihrem geliebten Ehemann zeigen.

Dagmar Wöhrl schwärmt: "Unendlich viele wunderbare Erinnerungen"

"Gefühlt ist es doch erst ein Wimpernschlag her, dass wir zwei den Bund der Ehe geschlossen haben. Und nun sind wir privilegiert, unsere Rubinen-Hochzeit feiern zu dürfen", heißt es weiter in Wöhrls Instagram-Beitrag, mit dem sie ihre anhaltende Liebe feiert. Ihrem Ehemann, der bekanntermaßen ebenfalls als Unternehmer erfolgreich ist, dankt sie "für die letzten vier Jahrzehnte", in denen beide "unendlich viele wunderbare Erinnerungen zusammen" gesammelt hätten.

Wir "haben zwei tolle Söhne willkommen heißen dürfen, haben ein Zuhause, ein Heim gebaut. Selbst der Tod von Manu hat uns beide fester zusammenstehen lassen", bemerkt Wöhrl über den tragischen Unfalltod ihres Sohnes Emanuel, der im Sommer 2001 im Alter von nur zwölf Jahren vom Dach des Familienhauses in Nürnberg fiel und verstarb.

Unternehmerin, TV-Persönlichkeit, Politikerin und Schönheitskönigin

Wöhrl schließt ihren Post mit den Worten: "Wir leben ein Leben zusammen, dass uns gezeigt hat, dass die besten Dinge im Leben nicht perfekt, sondern echt sind. In diesem Sinne: Auf zur Goldenen! Love you."

Die ehemalige Miss Germany und studierte Juristin Dagmar Wöhrl und der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl schlossen 1984 den Bund fürs Leben. Für ihn war es die zweite Ehe. Wöhrl ist Mutter zweier Söhne. Emanuels älterer Bruder Marcus (geboren 1985) ist als Hotelunternehmer tätig. Seit 2017 und dem Ende ihre Politikkarriere gehört Wöhrl dem Investoren-Team der VOX-Erfolgssendung "Die Höhle der Löwen" an. Auch in Staffel 16 wird sie wieder als Löwin am Start sein.