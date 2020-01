Dagmar Wöhrl über den Tod ihres Sohnes: „Es kommt immer wieder hoch“

View this post on Instagram

Nur noch einmal Dein Lachen hören. Nur noch einmal Deine Haut riechen. Nur noch einmal Deine Umarmung spüren. Nur noch einmal Deine Wangen küssen. Nur noch einmal Deine Hand in meiner spüren. Es klingt nach so wenig und doch ist es unerreichbar. Ich vermisse Dich unendlich. #neverending #love #missyou #6547tageohnedich