Daisy Ridley: Druck machte sie krank

‚Star Wars‘-Darstellerin Daisy Ridley (27) litt unter dem Druck, den sie sich machte und der auch zu gesundheitlichen Beschwerden führte. Die Schauspielerin gab nun Preis, dass es während ihrer Karriere eine Zeit gab, in der sie sich einfach überarbeitet gefühlt habe.

Damit meinte die 27-jährige die Zeit rund um den Dreh und die Veröffentlichung des Films ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ vor ungefähr zwei Jahren. In dem Streifen spielte sie die Rolle der Rey.

Ihr Körper gab eindeutige Signale

Wegen des Drucks den sie sich selbst machte fühlte sich ihr Körper, einfach „völlig kaputt“ an. „Ich habe ein Bild von mir bei der Londoner Premiere gesehen und ich war so dünn und meine Haut war schrecklich… Mein Körper war einfach verrückt. Ich habe Tests gemacht und es stellte sich heraus, dass mein Körper keine Nährstoffe aufnahm. Ich war wie ein kleines Skelett und ich war einfach so müde. Ich wurde ein Geist.“, so die hübsche Brünette gegenüber dem ‚GQ‘-Magazin.

Schließlich nahm sich die junge Frau ein halbes Jahr frei und genoss das entspannte Tempo des Alltags. „Ich musste nur zu Hause sein und mich ehrlich ausruhen. Nur in London zu sein, war so schön, nicht voll durchstarten zu müssen. Ich liebe es, meine Kleidung zu waschen – ich liebe es, die Wäsche zu waschen – aber wenn du tonnenweise arbeitest, musst du alles an einem Tag hinschmettern,“ so die Britin.