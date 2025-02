Film Daisy Ridley: „Sehr involviert“ in die Arbeit an ‚Star Wars: New Jedi Order‘

Daisy Ridley - Young Woman And The Sea - UK Gala Screening -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2025, 16:00 Uhr

Daisy Ridley könnte an der Produktion von ‚Star Wars: New Jedi Order‘ mit beteiligt sein.

Die 32-jährige Schauspielerin wird in dem kommenden Science-Fiction-Blockbuster in der Rolle der Rey auf die große Leinwand zurückkehren und verriet jetzt, dass sie über die Vorgänge hinter den Kulissen des Films von Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy informiert wird.

Ridley sei sich dabei aber noch nicht sicher, ob sie auch als Produzentin des kommenden Streifens fungieren wird, nachdem sie dies bereits für ihren jüngsten Film ‚Young Woman and the Sea‘ tat. Die Darstellerin erzählte in einem Gespräch mit ‚Collider‘: „Ich weiß nicht, ob ich als Produzentin fungieren werde, aber ich bin auf jeden Fall sehr involviert.“ Der ‚Cleaner‘-Star fügte hinzu, dass sie es genieße, in den vergangenen Jahren „stärker“ in den Prozess des Filmemachens involviert gewesen zu sein. Daisy sagte: „Was in den letzten Jahren echt wunderbar war, ist, von Anfang bis Ende stärker involviert zu sein.“ Für den neuen Film, der erstmals bei der Star Wars Celebration in London im Jahr 2023 angekündigt wurde, der aber noch keinen Veröffentlichungstermin hat, sind verschiedene Autoren vorgesehen.