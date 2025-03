Film Daisy Ridley und Alden Ehrenreich spielen die Hauptrollen in ‚The Last Resort‘

Daisy Ridley und Alden Ehrenreich werden in ‚The Last Resort‘ mitspielen.

Die ‚Star Wars‘-Darstellerin und der ‚Cocaine Bear‘-Schauspieler haben laut ‚Deadline‘ für die romantische Komödie von Donald Petrie unterschrieben, die auf den Philippinen spielt und nächsten Monat in Produktion geht. Das Drehbuch stammt aus der Feder von ‘Natürlich blond‘-Autorin Karen McCullah.

Der Film handelt von Brooke (Ridley), einer jungen Frau, die unbedingt beweisen will, dass sie das Hotelimperium ihres Vaters leiten kann. Als sie auf der Suche nach einem neuen Urlaubsort auf die Philippinen reist, trifft sie den Ex-Piloten Ben (Ehrenreich), der ihr hilft, sowohl die Schönheit des Landes als auch ein neues Gefühl der Freiheit zu entdecken, was Brooke vor die Wahl zwischen ihrem alten Leben und dem neuen stellt, in das sie sich zu verlieben beginnt.

Daisys neuester Film, der Zombie-Thriller ‚We Bury the Dead‘, feierte gerade auf dem SXSW Festival Premiere, während Alden derzeit ‚Switzerland‘ an der Seite von Dame Helen Mirren dreht und kürzlich die Arbeiten an ‚Weapons‘ abgeschlossen hat, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Außerdem wird er in der limitierten Serie ‚Ironheart‘, einem ‚Black Panther‘-Spin-off, mitspielen.