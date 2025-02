Film Daisy Ridley verspricht Großes für ‚Star Wars‘

Daisy Ridley - Young Woman And The Sea - UK Gala Screening -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2025, 15:58 Uhr

Die 32-jährige Schauspielerin ist überzeugt davon, dass sich das Warten auf 'Star Wars: New Jedi Order' lohnt.

Daisy Ridley ist überzeugt davon, dass sich das Warten auf ‚Star Wars: New Jedi Order‘ lohnt.

Die 32-jährige Schauspielerin wird in dem geplanten Film der Blockbuster-Reihe erneut in ihrer Rolle als Rey zu sehen sein, wie sie bereits bei der ‚Star Wars Celebration‘ im April 2023 bekannt gegeben hatte. Das Projekt musste jedoch einer Reihe von Änderungen unterzogen werden, da im Laufe der Zeit verschiedene Drehbuchautoren am Skript des Streifens arbeiteten. Wann genau ‚New Jedi Order‘ seine Premiere feiern wird, ist deshalb noch nicht bekannt. In einem neuen Interview beteuert Daisy jedoch, dass die „Freiheit“, die das Produktionsteam des Films genießt, dem Projekt gut getan habe.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärt sie: „Die Leute haben schon viel darüber gesprochen, dass das Premierendatum einen Film und wie schnell die Dinge in Produktion gehen beeinflusst. Die Freiheit zu haben sicherzustellen, dass das Drehbuch die Geschichte auf die beste Weise erzählt, ist wunderbar. Und ich glaube nicht, dass die Fans wollen würden, dass wir es überstürzen. Das Warten wird sich lohnen.“ Aktuell ist die Premiere von ‚Star Wars: New Jedi Order‘ lose für 2026 angesetzt.