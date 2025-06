Film Dakota Johnson kritisiert mangelnde Kreativität bei ‚Madame Web‘

Dakota Johnson - June 2024 - Getty Images - Tribeca Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 11:00 Uhr

Dakota Johnson hat einen Mangel an Kreativität für die schlechte Leistung von Madame Web verantwortlich gemacht.

Die 35-jährige Schauspielerin spielte in dem Superheldenfilm aus dem Jahr 2024 die Rolle von Cassie Web, einer Sanitäterin, die nach einem Unfall übersinnliche Fähigkeiten entwickelt. Der Film war aber ein Misserfolg bei Kritikern und kommerziell, und Dakota hat darauf bestanden, dass es nicht ihre Schuld war. Sie deutete an, dass sich der Film „in etwas anderes verwandelt“ habe, nachdem sie für das Projekt unterschrieben hatte.

Sie sagte der Zeitung ‚Los Angeles Times‘: „Es war nicht meine Schuld. Es gibt diese Sache, die jetzt passiert, bei der viele kreative Entscheidungen von Ausschüssen getroffen werden. Oder von Menschen, die keinen kreativen Knochen in ihrem Körper haben. Und es ist wirklich schwer, auf diese Weise Kunst zu machen. Oder um auf diese Weise etwas Unterhaltsames zu machen.“ Das Konzept des Films sei während der Produktion geändert worden, was die Schauspielerin nicht gut findet. Sie fügte hinzu: „Und ich denke, leider hat ‚Madame Web‘ als etwas angefangen und sich in etwas anderes verwandelt. Und zu diesem Zeitpunkt war ich einfach schon dabei. Aber das passiert. Filme mit größerem Budget scheitern immer wieder.“

Dakota bestand aber auch darauf, dass sie „kein Pflaster dafür hat“ und sich keine allzu großen Sorgen über die Erfahrung macht. Sie sagte: „Es gibt keinen Teil von mir, der sagt: ‚Oh, das werde ich nie wieder tun.‘ Ich habe sogar winzige Filme gemacht, die nicht gut liefen. Wen interessiert das schon?“

Dakota hatte zuvor angedeutet, dass sie nach ihrer Erfahrung bei Madame Web keinen weiteren Superheldenfilm machen würde. Sie erzählte ‚Bustle‘: „Ich hatte so etwas noch nie zuvor gemacht. Ich werde so etwas wahrscheinlich nie wieder tun, weil ich in dieser Welt keinen Sinn ergebe. Und das weiß ich jetzt.“