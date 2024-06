Beauty & Fashion Dame Anna Wintour: Neuer britische Premierminister sollte sich für die Modebranche einsetzen

Anna Wintour - Beckham - Netflix Documentary - Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 16:00 Uhr

Dame Anna Wintour verriet, dass sie sich wünscht, dass der nächste britische Premierminister die Mode ernst nimmt.

Die ‚Vogue‘-Chefredakteurin hat sich vor den britischen Parlamentswahlen am 4. Juli politisch geäußert und betonte, wer demnächst in die Downing Street 10 einzieht, müsse auch die wichtige Rolle der Modebranche in der britischen Wirtschaft anerkennen und ihr die richtige Unterstützung bieten.

Wintour erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Guardian‘: „Ich habe nicht gelesen, was der nächste Premierminister meiner Meinung nach zur Kunst sagen wird, aber hoffentlich kann man ihn davon überzeugen, nicht nur die Kunstorganisationen, sondern auch die Mode in diesem Land zu unterstützen, die ein so wichtiger Teil der Wirtschaft ist … Im Laufe der Jahre erlebte ich, wie Premierminister Veranstaltungen in der Downing Street veranstalteten und viele der richtigen Dinge sagten, aber ich bin mir nicht sicher, wie gut sie auch wissen, wie viele Arbeitsplätze die Modebranche in diesem Land schafft oder wie wichtig sie in so vielen verschiedenen Hinsichten für [London] ist. Die Modeexpertin fügte hinzu: „Ich hoffe also, wer auch immer der nächste Premierminister sein wird, dass er sehr offen dafür sein wird … wir alle können die Regierung dazu bringen, mehr zu tun.“ Anna sprach auch über die Verschmelzung von Sport und Mode, wie sie im „Tenniscore“-Trend dieses Sommers zu finden ist, und betonte dabei, dass die beiden Bereiche schon immer eng miteinander verknüpft gewesen seien.