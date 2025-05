Stars Dame Helen Mirren warnt Frauen vor ‚Wunsch der Gesellschaft nach Unterdrückung‘

Dame Helen Mirren warnt davor, dass es immer noch einen „Wunsch gibt, Frauen zu unterdrücken“.

Die 79-jährige britische Schauspielerin hat ihre „Angst“ für Frauen in den Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht, insbesondere nachdem der Fall Roe vs. Wade 2022 aufgehoben wurde und Millionen in den USA ohne das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung zurückließ.

Mirren sagte ‚WWD‘: „Meine große Angst ist, was man mit der Aufhebung von Roe vs. Wade und dem, was in Amerika im Allgemeinen passiert, erkennt. Nämlich, dass im Hintergrund immer dieses Bedürfnis lauert, dieses Verlangen, Frauen zu unterdrücken.“ Sie vergleicht die Entwicklungen sogar mit der Art und Weise, wie Frauen unter Stalin oder unter Hitler behandelt wurden. „Es hieß: ‚Halt dich zurück, bekomme Babys und halt die Klappe. Sei hübsch, sei sexy, bekomme Babys und dann halte die Klappe über alles andere.“ Eine Erfahrung, die sich auf keinen Fall wiederholen darf. „Ich denke immer wieder, dass es nicht die Oberhand gewinnen kann, weil die Frauen so weit gekommen sind.“

Die Hollywood-Veteranin lässt sich vom Altern nicht beeindrucken, aber sie wünscht sich, sie würde „länger leben“, um die vollen Auswirkungen des Wandels zu erleben, auf den sie jahrzehntelang gewartet hat. Sie erklärte: „Der einzige Grund, warum ich mir wünschte, ich wäre jünger, ist, dass ich gerne länger leben würde, um es zu sehen. Ich habe 50 Jahre darauf gewartet, dass die Veränderungen eintreten, von denen ich dachte, dass sie passieren sollten, als ich 16 oder 17 Jahre alt war.“