Stars Dame Judi Dench für ihre Schauspielkarriere für immer dankbar

Judi Dench attends the 94th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 09:00 Uhr

Dame Judi Dench ist unendlich dankbar für ihre Schauspielkarriere.

Die 90-jährige Schauspielerin ist seit den 1950er-Jahren sowohl auf der Leinwand als auch auf der Bühne zu sehen, fühlt sich aber immer noch glücklich, in einem Beruf zu sein, den sie liebt.

Judi sagte jetzt dem ‚My Weekly‘-Magazin: „Ich bin sehr glücklich, zu den zwei Prozent der Menschen zu gehören, die etwas tun wollten und davon leben konnten. Ich bin immer wieder dankbar dafür, dass ich einen Job machen kann, den ich wirklich liebe – darüber bin ich nie hinweggekommen. Ich denke, der Schlüssel zum Glück ist Dankbarkeit.“

Judis Arbeitsfähigkeit wurde zwar durch ihre Erkrankung an einer Makuladegeneration eingeschränkt, die ihr Sehvermögen stark beeinträchtig, doch sie ist immer noch „in das Leben verliebt“. Die ehemalige James-Bond-Darstellerin sagte: „Sei dankbar für das, was du hast, und du wirst in jedem Aspekt deines Lebens Fülle finden. Ich liebe das Leben, auch wenn es ein schönes Chaos ist – aber das ist es, was es so unglaublich macht.“