Damian Hardung und Max von der Groeben in „Auerhaus“

Die Shooting Stars Damian Hardung (21, „Club der roten Bänder“, „Der Name der Rose“), Max von der Groeben (27, „Fack Ju Göhte“) und die Schweizerin Luna Wedler (20, „Das schönste Mädchen der Welt“) spielen die Hauptrollen in „Auerhaus“. Jetzt gibt’s erste Szenenbilder.

Regisseurin Neele Leana Vollmar bringt die wilde und zärtliche Geschichte über Freiheit, Freundschaft und das Andersein auf die Leinwand. Neben dem jungen und hervorragenden Cast sind u.a. mit dem großartigen Milan Peschel und Hans Löw auch die Nebenrollen prominent besetzt.

Nach „Maria! Ihm schmeckt’s nicht“ und der „Rico, Oscar…“ – Reihe hat sich Neele Leana Vollmar wieder einer Literaturverfilmung angenommen und verfilmt mit „Auerhaus“ eine tief berührende und zugleich äußerst unterhaltsame Story. Das Drehbuch wurde von Neele Leana Vollmar unter Mitarbeit von Lars Hubrich („Tschick“) nach der Romanvorlage von Bov Bjerg geschrieben.

Der Überraschungsbestseller ist 2015 erschienen und wurde bislang rund 250.000 mal verkauft. Inszenierungen an 40 deutschen Theatern begeisterten Publikum wie Kritiker gleichermaßen. Kinostart ist am 5. Dezember.

Darum geht’s

Vier Freunde und ein Versprechen: Ihr Leben soll nicht langweilig werden. Darum beschließen Höppner (Damian Hardung), Frieder (Max von der Groeben), Vera (Luna Wendler) und Cäcilia (Devrim Lingnau) einfach mal alles anders zu machen, als man es in der Provinz sonst so macht: Sie ziehen gemeinsam ins Auerhaus und gründen, unter den missbilligenden Blicken der Dorfbewohner, eine WG. Um den Moment zu feiern, alle Regeln zu brechen – und vor allem, um ihren Kumpel Frieder vor sich selbst zu retten. Denn der ist sich nicht so sicher, warum er überhaupt leben soll. Doch wie lange können die Mauern des Auerhauses den Zauber dieser Gemeinschaft beschützen?