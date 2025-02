Besonderes Schmuckstück Damit sorgt Taylor Swift bei der Grammy-Verleihung für Aufsehen

SpotOn News | 03.02.2025, 11:01 Uhr

Kein Preis, aber dennoch eine Menge Blitzlichtgewitter: Taylor Swift hat bei der Grammy-Verleihung mit einem besonderen Schmuckstück für Aufsehen gesorgt.

Musik-Superstar Taylor Swift (35) ist bei der diesjährigen Grammy-Verleihung leer ausgegangen. Die 35-Jährige war für sechs Awards nominiert, konnte aber in keiner Kategorie gewinnen. Für Aufsehen sorgte die Sängerin bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Los Angeles dennoch, dafür war nur ein kleines Accessoire nötig.

Oberschenkel-Kette von Taylor Swift sorgt für Spekulationen

Auf dem roten Teppich der Preisverleihung glänzte der Popstar in einem roten One-Shoulder-Minikleid von Vivienne Westwood. Das Outfit war mit zahlreichen Edelsteinen verziert, die im Scheinwerferlicht glänzten. Dazu kombinierte Taylor Swift ebenfalls rote Ohrringe, Ringe – und eine auffällige Kette, die sie um ihren Oberschenkel trug.

Den Beinschmuck soll die Sängerin persönlich mit Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz kreiert haben, wie unter anderem "Page Six" berichtet. An der Kette rund um ihren Oberschenkel schien ein "T" als Anhänger zu baumeln. Dies könnte sich auf ihren eigenen Namen beziehen – oder, wie viele Fans in den sozialen Medien spekulierten, ein Glücksbringer für ihren Freund Travis Kelce (35) sein. Der NFL-Star tritt am kommenden Sonntag mit seinen Kansas City Chiefs erneut beim Super Bowl an.

Trägt Taylor Swift aus einem bestimmten Grund Rot?

Bei der Grammy-Verleihung erschien Travis Kelce nicht an der Seite seiner berühmten Freundin, mit der er seit 2023 liiert ist. Wie mehrere Medien berichten, könnte Taylor Swifts Outfit bei dem Event aber ebenfalls eine Hommage an sein Team sein. Die Farben der Kansas City Chiefs sind in einem ähnlichen Ton gehalten wie das rote Kleid.

Taylor Swift kombinierte zu ihrem Kleid auch leuchtend rote, offene Stilettos und trug passend zu ihrem Outfit rot lackierte Fingernägel und leuchtend roten Lippenstift. Ihre Haare hatte sie hinter ihrem Pony zu großen Wellen frisiert.