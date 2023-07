Musik Noel Gallagher: Verrückte Headline in Somerset Noel Gallagher hält Guns N‘ Roses als Headliner auf dem Glastonbury-Festival für „verrückten Sch***“. Der ehemalige Oasis-Star ist verblüfft über die Entscheidung, dass Axl Rose, Slash und die Band an diesem Wochenende auf der Worthy Farm das Line-Up anführen werden. Er ist der Meinung, dass der Platz an einen britischen Top-Act hätte gehen sollen. Noel […]