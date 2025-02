Tochter Luna plaudert Geheimnis aus Dana Schweiger hat einen neuen Partner

Dana Schweigers Tochter Luna plauderte überraschend ein gut gehütetes Geheimnis aus. (dam/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 12:58 Uhr

Öffentlich galt Dana Schweiger seit Jahren als Single. Doch bei einem gemeinsamen Event mit Tochter Luna verriet diese überraschende Neuigkeiten: "Du hast doch schon einen Freund."

Dana Schweiger (56) ist wieder vergeben. Am vergangenen Donnerstag besuchte die Autorin gemeinsam mit ihrer Tochter Luna Schweiger (28) die Eröffnung der diesjährigen Berlinale. "Bei mir geht halt einfach nicht so viel mit den Männern", gestand die 28-Jährige dabei im "Gala"-Interview. Besser scheint es hingegen bei ihrer Mutter zu laufen, wie die Schauspielerin prompt ergänzte: "Du hast doch schon einen Freund." Schweiger selbst schien mit der Enthüllung ihrer Tochter nicht gerechnet zu haben. "Die Katze ist aus dem Sack", reagierte sie überrascht.

Den Valentinstag werde die Ex-Frau von Til Schweiger (61) mit ihrem Partner verbringen, wie ihr Nachwuchs ebenfalls ausplauderte: "Sie fährt auch zurück nach Hamburg zu ihrem neuen Freund." Wen genau ihre Mama an ihrer Seite hat und seit wann sie ein Paar sind, verriet sie jedoch nicht. In der Öffentlichkeit stehe er jedenfalls nicht. "Er ist im Freundeskreis berühmt", so Schweigers Tochter.

Sie hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus

Seit ihrer Scheidung von Schauspieler Til Schweiger galt die 56-Jährige öffentlich als Single. Nach zwei Jahren Beziehung heirateten die Unternehmerin und der Filmemacher 1995. In den darauffolgenden Jahren bekam das Paar vier gemeinsame Kinder: Valentin (29), Luna (28), Lilli (26) und Emma (22). Die Trennung folgte im Jahr 2005. Die Scheidung wurde jedoch erst neun Jahre später vollzogen. Bis heute sollen die einstigen Eheleute ein gutes Verhältnis zueinander pflegen.