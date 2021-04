Dana Schweiger ist schon geimpft

Dana Schweiger 2019 in Hamburg (mia/spot)

08.04.2021 15:30 Uhr

Dana Schweiger hat sich impfen lassen: Auf Instagram veröffentlichte die Ex von Til Schweiger ein Foto, auf dem sie die Beweise stolz in die Kamera zeigt.

Dana Schweiger (53) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Auf Instagram postete die Ex-Frau von Til Schweiger (57, „Keinohrhasen“) zwei Fotos: Eines von ihrem Oberarm mit einem kleinen Pflaster und eines, auf dem sie die Impfbestätigung hochhält. Dazu schreibt sie: „Geimpft! Und ich habe auch gar nicht geweint!“ Auf die Frage eines Followers, wie die 50-Jährige schon an einen Impftermin gekommen ist, erklärt Schweiger: „Weil in Amerika alle ab 50 sich schon impfen lassen können.“ Die Impfung fand laut Standort-Angabe in Malibu, Kalifornien, statt.

Dabei ist Dana Schweiger noch gar nicht lange wieder in den USA. Erst Anfang März kehrte sie aus Deutschland zurück. Die schon lange getrennten Schweigers hatten während der Pandemie zeitweise wieder unter einem Dach in Hamburg gewohnt. Knapp acht Monate lebten Dana Schweiger und die gemeinsame Tochter Emma (18), die beide eigentlich in Malibu wohnen, während der Krise in einer Art Familien-WG mit Papa Til. Weil für Emma jetzt die finalen Abschlussprüfungen anstehen, haben sich die Schweigers nun wieder auf verschiedene Kontinente aufgeteilt.